Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Roman Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede yaşayan Roman vatandaşlar ile iftar programında bir araya geldi. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Başkan Bozkurt, Roman vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Fatih Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Esenyurt Romanlar Derneği Başkanı Özcan Makaracı, Esenyurt Kuruçeşme Trakyalılar Derneği Başkanı Erdem Karamık, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım ve ilçede yaşayan birçok Roman vatandaş katıldı.

Alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, iftar öncesinde başkan yardımcıları ve dernek başkanları ile birlikte masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

BAŞKAN BOZKURT: "VARLIĞIMIZI DA YOKLUĞUMUZU DA PAYLAŞACAĞIZ"

İftar buluşmasında bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının maneviyatına değinerek şöyle konuştu:

"Bizim coğrafyamıza ve inancımıza göre önemli bir aydayız. Ramazan ayı birlik beraberliğin olduğu, dostluğun olduğu, paylaşmanın olduğu bir ay. Ben de bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir pandemi devam ediyordu biliyorsunuz, pandemi sürecinde ayrı kaldık görüşemedik. Bundan sonra inşallah hep birlikte olacağız, daha sık görüşeceğiz, birbirimizin derdini anlamaya çalışacağız, varlığımızı, yokluğumuzu paylaşacağız. Ramazan Ayı'nda Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Allah hiç kimseyi namerde muhtaç etmesin. İbadetleriniz, ibadetlerimiz kabul olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz sonsuza kadar devam etsin. Dünya'nın en güzel coğrafyası Türkiye, bu coğrafyada Allah hepimize ağız tadı ile yaşamayı nasip etsin."

BAŞKAN'DAN ÇOCUKLAR VE GENÇLERE DAVET

Özellikle gençler ve çocuklar tarafından coşkuyla karşılanmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt, "Çocuklara ve gençlere çok teşekkür ediyorum, böyle güzel karşılandığım için. Onları çok sevdiğimi ve belediyede onları ağırlamak istediğimi buradan beyan etmiş olayım" diye konuştu.

Programda Romanlar'ın bayra?m ve Hıdırellez'lerini de kutlayan Başkan Bozkurt, "Hıdırellez'i de beraber kutlayacağız inşallah, o gün çok güzel eğleneceğiz, arkadaşlarımız etkinliği planlıyorlar" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programın devamında dualar edilip, oruçlar açıldı.