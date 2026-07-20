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Erzurumlu Judocular Tokat yolcusu

Erzurumlu Judocular Tokat yolcusu
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Erzurumlu judocular, Tokat'ta düzenlenecek Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonasına rekor katılımla gidiyor. Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, sporcu ve antrenörlere moral aşıladı.

Erzurumlu judocular, Tokat'ta yapılacak olan Süper Minikler Türkiye şampiyonasına rekor katılımla gidiyor. Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, yolculuk öncesinde sporcu ve antrenörlere moral aşıladı.

Türkiye Judo Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Tokat'ta düzenlenecek Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası öncesinde, Curling Kompleksi ve Palandöken Kampüsü judo salonlarında son hazırlıklarını yapan judocuları ziyaret eden Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, İl Temsilcisi Nurullah Diyarbakır nezdinde antrenör ve sporlara moral aşılayarak başarı dileklerini iletti.

Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında ilimizi temsil edecek sporcularımızı ziyaret ederek son hazırlıklarını yerinde takip ettik. Azimleri ve heyecanlarıyla bizlere gurur veren minik judocularımıza ve onları büyük bir özveriyle hazırlayan kıymetli antrenörlerimize şampiyonada üstün başarılar diliyoruz. Yolları açık, madalyaları bol olsun!" dedi.

Erzurum'dan rekor katılım

Rekor katılımla Türkiye Şampiyonasına gidecek olan Erzurumlu sporcular, İl Temsilcisi Nurullah Diyarbakır'ın yanı sıra antrenörler Ertuğrul Dönmez, Cengizhan Dönmez, Erkan Esenboğa, Hayrettin Kürşat Garipoğlu, Yasin Yeşiltepe ve Mustafa Eser nezaretinde tatamiye çıkacaklar. Dadaş sporcular, madalyaları toplayarak Erzurum'da döneceklerini söylediler.

Erzurum Judo İl Temsilcisi Nurullah Diyarbakır, rekor katılımla Tokat'a gideceklerini ifade eder, "40 sporcu ile Tokat'a gideceğiz. Bize bu imkanları sağlayan İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanımız Sezer Huysuz'a teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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