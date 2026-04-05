2025'te Erzurum'a 1 milyon ziyaretçi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer tarafından yapılan sunumda; Erzurum'un zengin kültürel mirasının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda turizmin yılın tamamına ve ilin geneline yayılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kış turizmi açısından Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinin sahip olduğu imkanlar ile Erzurum'un bu alanda güçlü bir destinasyon olduğu ifade edilerek; 2025 sezonunda 1 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlandığı ve yürütülen çalışmaların şehrin turizm potansiyeline önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Sunumda ayrıca; kültür ve turizm altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen yatırımlar kapsamında Erzurum Müzesi'nin modern yapısı ve zengin envanteri ile önemli bir merkez haline geldiği, İl Halk Kütüphanesi'nin ise sahip olduğu donanım ve kapasite ile 2025 yılı içerisinde 300 bini aşkın ziyaretçi ağırladığı ifade edildi.

Erzurum Kongre Binası'nın yapılan teknik incelemeler sonucunda deprem performansının yetersiz bulunması nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldığı, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

2025 yılında Erzurum'un "EİT Turizm Başkenti" ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" unvanlarını kazanarak önemli bir başarıya imza attığı, bu kapsamda yıl boyunca 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası etkinliğin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali başta olmak üzere yıl genelinde gerçekleştirilen 500'ün üzerinde kültür ve sanat etkinliği ile Erzurum'un kültürel görünürlüğünün artırıldığı, şehrin önemli bir cazibe merkezi haline geldiği kaydedildi.

Vali Aydın Baruş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde aldığı brifingin ardından kurs odalarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında; el sanatları, ebru, tezhip, saz, gitar, ney, Kur'an-ı Kerim, keman, piyano ve Hüsn-i Hat kursları incelendi, kursiyerlerle bir araya geldi. - ERZURUM

