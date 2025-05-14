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Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu Yenilendi, Başarılı Sporculara Baklava İkram Edildi

Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu Yenilendi, Başarılı Sporculara Baklava İkram Edildi
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, yenilenen tam olimpik yüzme havuzunu ziyaret ederek Mersin'den madalyalarla dönen sporculara baklava ikram etti. Havuz, modern donanımlarıyla ulusal düzeydeki müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaştı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, yenilenen yüzü ile yerli ve yabancı sporcuların ilgi odağı olan tam olimpik yüzme havuzunu ziyaret ederek Mersin'den madalyalarla dönen yüzücü ve antrenörlere baklava ikram etti.

Palandöken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kampüsünde yer alan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tam Olimpik Yüzme Havuzu, yapılan yenileme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı sporcuların ilgi odağı haline geldi.

Giriş-çıkış turnike sistemleri, dijital skorboard ve modern depar taşı, yenilenen touchpad donanımlarıyla artık ulusal düzeydeki müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaşan tesiste aileler, sporcular ve antrenörlerle buluşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, sporculara tatlı jest yaptı.

Mersin'den madalya ile dönen kulaçlara baklava ikram etti

Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen 9-10-11 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Grup Yarışlarında büyük bir başarıya imza attı. 65 kulüp ve 556 sporcunun katıldığı yarışmalarda Erzurum ekibi takım ve bireysel derecelerle göz doldurdu. Antrenörler Ufuk Tepegün, Furkan Alişan ve Beyza Özer nezaretinde Madalyalarla şehre dönen Erzurum Gençlik Spor Kulübü Kafilesini Spor Hizmetleri Erdoğan Dönmez ile birlikte ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, antrenörleri ve sporcuları tebrik ederek baklava ikram etti. Sporcular ile aileleri tam olimpik yüzme havuzundan duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü Levent Çakmur'a teşekkür ettiler.

Çakmur, son olarak Tesis Amiri Ebru Yurtoğlu Çağlayan'dan havuzda yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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