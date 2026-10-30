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Erzurum Hınıs'ta destek projesinde 34 yetiştirici ilk buzağılarını aldı

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Erzurum Hınıs'ta destek projesinde 34 yetiştirici ilk buzağılarını aldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesinde Erzurum Hınıs'ta ilk buzağılar doğdu; 760 çiftçi başvurdu, 34 yetiştirici hak kazandı. TİGEM'de aşılanan hayvanlar teslim edildi; hayvan başına aylık 1.500 TL bakım ve TARSİM sigortası sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsaldaki aile işletmelerini desteklemek ve Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi, Erzurum'un Hınıs ilçesinde meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında gebe ve damızlık hayvanlarını teslim alan yetiştiriciler ilk buzağılarını kucakladı.

Hınıs genelinde üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği projeye toplam 760 çiftçi başvuru yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 asil ve 16 yedek olmak üzere toplam 34 yetiştirici projeden yararlanmaya hak kazandı. Hak sahiplerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tesislerinde tüm aşıları eksiksiz yapılan gebe ve damızlık büyükbaş hayvanlar teslim edildi.

Aylık bakım desteği ve TARSİM bakanlıktan

Üreticilerin üzerindeki girdi yükünü hafifletmeyi hedefleyen proje kapsamında Bakanlık, işletme başına büyükbaş hayvan sayısına göre önemli destekler sağlıyor. Standart üreticilere aile işletmesi bazında 5 ila 15 baş hayvan tahsis edilirken; tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi ve Gıda Mühendisleri için bu limit 5 ila 30 başa kadar çıkarılıyor. Proje ortaklarına ayrıca hayvan başına aylık bin 500 TL bakım ve besleme desteği ödenirken, hayvanların yıllık TARSİM sigorta bedelleri de Bakanlık tarafından bütünüyle karşılanıyor.

İlk doğumlar gerçekleşti, ilçe tarım sahada

Dağıtımı yapılan hayvanların düzenli sağlık taramaları, kontrolleri ve teknik denetimleri Hınıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sahada titizlikle yürütülüyor.

Projenin başarıyla uygulandığı adreslerden biri olan Hınıs ilçesine bağlı Yolüstü Mahallesi'nde yaşayan üretici Gülli Karabey, proje kapsamında 10 adet düve teslim aldı. Kısa sürede doğumları gerçekleşen hayvanlardan ilk buzağılarını alan Karabey, projenin bölgedeki küçük aile işletmeleri için can suyu olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti. İlçe genelinde doğumların sürmesi ve popülasyonun artmasıyla bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin ivme kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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