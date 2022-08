Erzurum haberleri | Aziziye'nin yatırımlarında ikinci perde

Aziziye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun açılışı için geri sayım başladı. Dadaşkent'te konuşlandırılan tesis, yarın törenle hizmete açılacak.

Modern tesiste, her yaş için yüzme eğitim kurslarından, genel yüzme seanslarına varıncaya kadar birçok aktiviteye imkan sağlanacak. Açılış için hazırlıkların son aşamaya geldiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın!" sloganı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak eğitim etkinliklerine de imza atılacak. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Tesisimiz, ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun!" diyerek, yediden yetmişe herkesi yarın yapılacak olan açılış törenine davet etti.

Beklenen gün geldi

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede su sporlarına yönelik ihtiyacı ortadan kaldırmanın yanı sıra her yaştan insanın hoşça vakit geçirebilmesini sağlamak amacıyla böyle bir tesis kurduklarının altını çizdi. Başkan Orhan, Dadaşkent'in tam merkezinde konuşlandırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu açılış aşamasına getirdiklerini ve kapılarını törenle hizmete açacaklarını belirterek, "Beklenen gün geldi ve tesisimizi Salı günü itibariyle halkımızın istifadesine sunuyoruz. Görkemli bir törenle açılışını yapacağımız Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz her yönüyle çok büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Bu tesiste çocuklarımızla birlikte yetişkinler de yüzme öğrenebilecek. Eğitim programlarının dışında sağlıklı yaşam için yüzmek isteyen konuklarımızı da yine bu tesiste ağırlayabileceğiz. Her yaşa hitap edecek olan tesisimizde, su sporlarına yönelik etkinlik ve aktivitelerimiz de olacak" diye konuştu.

Başkan Orhan'dan teşekkür

Dadaşkent'te Meral AVM adıyla bilinen işletmenin hemen arkasında yer alan tesisin açılışını yarın saat 14.00'te gerçekleştirecekleri bilgisini veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Bu özel yatırımın ilçemize kazandırılması için yer tahsisinde bulunan Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyoruz. İlaveten bizlere finans desteği sunan Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na da, yine Aziziye ilçemiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gayretle ve samimiyetle çalışarak, Aziziye ilçemize birbirinden özel eserler kazandırmaya devam edecek, yeni yatırımlarımızın açılışlarını da, ilerleyen günlerde inşallah yine birlikte yapacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM