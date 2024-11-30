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Erzurum Esnafı, Milli Eğitim Müdürü ile Sorunlarını Görüştü

Erzurum Esnafı, Milli Eğitim Müdürü ile Sorunlarını Görüştü
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Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, fotoğrafçı ve kitap-kırtasiyeci esnafının sorunlarını ve çözüm önerilerini İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a aktardı. Özellikle okul idarecilerinin yönlendirmeleri ve seyyar korsan fotoğrafçılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, odasına bağlı fotoğrafçı ve kitap-kırtasiyeci esnafını ilgilendiren konuları, sorun, sıkıntıları ve çözüm önerilerini İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a aktardı.

Oda yönetim kurulu üyeleri Adnan Atalay, Arif Sönmez ve odanın fotoğrafçı üyelerinden Aytaç Eğilmez ve Mehmet Sinan Bilen'den oluşan heyetle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı ziyaret eden Hikmet Karaca ; "Sayın müdürümüze ilimizde faaliyet gösteren fotoğrafçı ve kitap-kırtasiyeci esnafımızın yaşadıkları sorunları ve mağduriyetleri aktardık. Özellikle fotoğrafçı esnafımızın yıllardır kangrene dönüşen, büyük ölçüde mağduriyetlerine ve tepkilerine yol açan gelişmelerin önüne geçilmesi ve il dışından gelip ilimizde bulunan okullarla anlaşmak suretiyle öğrencilerin dönem sonu resimlerini çeken seyyar, kayıt dışı ve korsan fotoğrafçıların okullarımıza alınmaması yönündeki taleplerimizi kendilerine ilettik. Ayrıca kitap ve kırtasiyeci esnaflarımızın da bazı okul idarecileri tarafından öğrenci velilerinin, yardımcı ders kitapları için belli noktalara yönlendirilmeleri hususundaki rahatsızlıklarını ve haksız rekabetin bir an önce sonlandırılması yönündeki dileklerimizi de kendilerine aktarma fırsatı bulduk. İlgi ve alakalarından dolayı kendilerine ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyoruz." dedi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise; "Esnaf Odası Başkanı Sayın Hikmet Karaca ve oda yöneticilerinin müdürlüğümüzü ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduk, ben de bu bölgenin insanıyım, bölgenin ve şehrin sosyal ekonomik ve iklim şartlarını çok iyi biliyorum. Erzurum esnafının daha rahat şartlarda çalışması için üzerimize düşen ve elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Gerek yardımcı ders kitapları için yönlendirmelerle ilgili gerekse il dışından gelip okullarımızda resim, albüm ve benzeri çekimleri yapanlarla ilgili esnaf odamızın, esnaf üyeleri adına şikayet ettiği ve rahatsız olduğu bütün konuları mümkün olan en kısa sürede şube müdürlerimizle ve okul yöneticilerimizle görüşüp karara bağlayacağız. Biz bu şehre hizmet etmek için geldik, rutin işlerimizin yanı sıra Erzurum halkına ve esnafına yardımcı olabilmek için elimizden ne geliyorsa yapmak mecburiyetindeyiz." diyerek her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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