Erzurum'da yerel seçimlerde oy sayımı devam ediyor

Erzurum'da yerel seçim için oy verme işleminin saat 16.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından başlayan oy sayımı sürüyor.

Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında. 31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticileri belirlemek için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Saat 16.00'da oy verme işleminin sona erdiği illerden Erzurum'da sandık kurulu üyeleri eşliğinde zarflar tek tek sandıklardan çıkarılarak tasnif ediliyor.

Güvenlik güçleri oy kullanılan ve sayımın devam ettiği merkezlerde güvenlik tedbirlerini sürdürüyor. Türkiye'nin 30 büyükşehirinden Erzurum'da 2 bin 346 sandıkta 516 bin 952 seçmen bulunuyor. Erzurum genelinde seçim güvenliği için 2 bin 367 jandarma ve 2 bin 700 emniyet mensubu görev yapıyor.