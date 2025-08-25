Erzurum'da Türkiye Kültür Yolu Festivali Ziyaretçi Akınına Uğradı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapan Erzurum'da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Festival süresince şehrin otel ve restoranlarında doluluk oranı artarken yerli esnaf yaşanan ekonomik hareketlilikten memnun kaldı.

Erzurum'da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 16-24 Ağustos tarihlerinde 9 gün süresince 40 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlendi. Festival kapsamında otellerde doluluk oranları artarken, esnaf da şehirdeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl üçüncü kez Erzurum'da düzenlenen festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla, birbirinden ünlü şefler Erzurum'da belirlenen 12 lezzet noktasında yöresel yemekler yaptı. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, kentte unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet de misafirlerle buluştu.

Gel Gör Cağ Kebap Salonu sahibi Şakir Aktaş, "Festival dolu geçti. Yakın bölgelerden yerli turistler de geliyor" diye konuştu.

Tatlıcı Selami Atiş, "Festivalden dolayı iş yerimizin yoğunluğu epey arttı. Yüzde 50'lik bir artış oldu. Özellikle şehir dışından yoğun sipariş aldık" ifadelerini kullandı.

Koç Cağ Kebap'ın sahibi Fatih Koç, "Festival iyi geçiyor. Yüzde 90 oranında doluluğumuz var. Erzurum hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Kars'tan, Erzincan'dan Ağrı'dan gelenler var. Herkese faydası var" dedi.

Anadolu su böreği işletme sahibi Serkan Akköse, "Şehrin her tarafında bir müzik sesi geliyor. İnsanların yüzü gülüyor. İş yerimiz dolup taşıyor. Normal kapasitemizin iki katı çalışıyoruz. Vardiyalarımızı artırdık. Kapanış saatlerimizi uzattık" diye konuştu. - ERZURUM