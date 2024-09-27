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Erzurum'da Tarımsal Eğitim Projesi için Fizibilite Sunumu Yapıldı

Erzurum'da Tarımsal Eğitim Projesi için Fizibilite Sunumu Yapıldı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tarımsal eğitim ve inovasyon projesinin fizibilite sunumuna katıldı. Proje kapsamında yaklaşık 33 milyon TL bütçe ile tarımsal altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için hazırlanan Fizibilite Proje Sunum Toplantısı'na katıldı.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aziziye Kaymakamlığı bünyesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan, "Yeşil Yolculukta Tarımsal Eğitim ve İnovasyon Projesi" kapsamında bir sunum gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi ve katılımcılara yapılan sunumda, Aziziye Tarım Lisesi'nin 850 dönümlük arazisi için başlatılan fizibilite projesinin KUDAKA ile imza ve ihale aşamalarının tamamlandığı ifade edildi.

Sunumda, ihaleyi alan firma tarafından yaklaşık maliyetlerin ve çizimlerin tamamlandığı, ön fizibilite raporunun hazırlandığı belirtildi. Çıkan rapor sonucunda, proje kapsamında yapılacak çalışmalar için yaklaşık 33 milyon TL civarında bir bütçe öngörülüyor.

Gerçekleştirilen fizibilite çalışmasının mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik bir adım olduğu açıklanan sunumda, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tarımsal eğitim altyapısını güçlendirmeyi, uygulamalı eğitim imkanlarını artırmayı ve öğrencilerin pratik bilgi kazanımını geliştirmeyi amaçlanıyor.

Bu kapsamda; Okulun mevcut tarımsal altyapısının değerlendirilmesi, Tarım ve hayvancılık alanında teknik altyapıya sahip bir eğitim kampüsü oluşturulması, Bu fizibilite çalışması ile uzun vadeli bir eğitim stratejisi oluşturulması planlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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