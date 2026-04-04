Vali Baruş, Palandöken Ekonomi Zirvesi'nde konuştu

Vali Baruş, Palandöken Ekonomi Zirvesi'nde konuştu
Vali Aydın Baruş, Palandöken Ekonomi Zirvesi'nde Erzurum'un ekonomik potansiyelini vurguladı. Zirve, kış turizmi, sağlık turizmi, sanayi ve tarım gibi alanlarda şehrin fırsatlarını ve küresel krizler gibi konuları tartışmak için önemli bir platform oldu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken Ekonomi Zirvesi'ne (PALEZ) katılım sağladı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Vali Baruş; Erzurum'un Anadolu'nun zirvesinde, tarih boyunca ticaret ve lojistiğin önemli kavşak noktalarından biri olduğunu ifade ederek, şehrin kış turizmi ve spor organizasyonlarının yanı sıra sağlık turizmi, sanayi ve tarım alanlarında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Erzurum'un güçlü ulaşım altyapısı sayesinde hem Doğu Anadolu'ya hem de ülkemizin diğer bölgelerine önemli bağlantılar sunduğunu belirtti.

Zirve kapsamında ele alınacak başlıkların; küresel krizler, ulaşım, mavi ekonomi ve dijitalleşme gibi geniş bir perspektifte değerlendirileceğini ifade eden Vali Baruş, bu buluşmanın yalnızca verilerin paylaşıldığı bir platform olmanın ötesinde, Türkiye'nin geleceğine yön verecek stratejik bir "ortak akıl" zemini olduğunu anlattı.

Erzurum'da düzenlenen bu önemli organizasyonun, yerelden küresele uzanan bir bakış açısıyla ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirten Vali Baruş, iki gün sürecek programın şehrimizin gelişimine önemli kazanımlar sunacağına inandığını ifade etti.

Vali Baruş, konuşmasının sonunda zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, kıymetli panelistlere ve katkı sunan paydaşlara teşekkür ederek, Palandöken Ekonomi Zirvesi'nin hayırlı, bereketli ve yol gösterici olmasını temenni etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
