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Erzurum'da Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı 81 Bin 519 TL

Erzurum'da Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı 81 Bin 519 TL
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Erzurum'da 2024 Eylül ayı itibarıyla kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu bankaları için 54 bin 550 TL, özel bankalar için 26 bin 968 TL olarak kaydedildi. Toplam nakdi kredi kullanımında ise Erzurum, bölge illeri arasında lider konumda.

Erzurum'da 2024 Eylül ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 54 bin 550 TL, Özel banka kredilerinde 26 bin 968 TL, nakdi kredi toplamında ise 81 bin 519 TL olarak hesaplandı.

Erzurum bu yılın 9 ayında da kişi başına düşen nakdi kredi değeri kaydında KUDAKA İstatistik, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. İl kredi kullanımı hacmi bazında Malatya, Van ve Elazığ gibi bölgenin diğer gelişmiş 3 iline fark atmaya devam etti

Eylül Ayı Verileri

TBB 2024 Eylül dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum'da 40,9 milyar TL tutarında kamu bankası 20,2 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 61,1 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

Türkiye Bankalar Birliği TBB 'Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı' verilerine göre Erzurum'da 2024 Eylül ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 54 bin 550 TL, Özel banka kredilerinde 26 bin 968 TL, nakdi kredi toplamında ise 81 bin 519 TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankası Kredileri ve Erzurum

Eylül 2024 dönemi kaydında Erzurum'da 40,9 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 52,9 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 82,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 181,0 milyar, tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi.

Erzurum'un Kamu Bankası Kredi Payı

İlin Bölge kamu bankası kredi kullanım tutarı payı KUDAKA istatistik Bölgesi İlleri toplamında yüzde 77,2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 49,44, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da yüzde 22,59 olarak hesaplandı.

Özel Banka Kredileri ve Erzurum

Yılın 9 ayında Erzurum'da 20,2 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 27,8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 47,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 120,9 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi.

Erzurum'un Özel Banka Kredisi Payı

İlin Bölge kamu bankası kredi kullanım tutarı payı KUDAKA istatistik Bölgesi İlleri toplamında yüzde 72,5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,4, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da yüzde 16,7 olarak hesaplandı

Bölgesel Toplam Kredi Verileri

TBB Verilerine göre Eylül 2024 döneminde Erzurum'da 61 milyar 138 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 80 milyar 853 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 130 milyar 492 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinde 301 milyar 992 milyon tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

Erzurum'un Toplam Kredi Payı

DOSİAD analizlerine göre, Eylül 2024 döneminde Erzurum'da kullanılan nakdi kredi değeri KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 75,6, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 46,8, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 20,24'lük pay gösterdi

Kişi Başına Düşen Kredi Değeri Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD'ın veriler üzerinden yaptığı hesaplamalara göre kişi başına düşen toplam nakdi kredi değeri Erzurum'da 81 bin 519, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 74 bin 902, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi toplamında 60 bin 91, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 50 bin 479 TL oldu.

Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

Eylül 2024 kaydında, Erzurum'da 61,1 milyar, Van'da 44,2 milyar, Malatya'da 45,1 milyar, Elazığ'da 38,6 milyar, Kars'ta 17,7 milyar, Erzincan'da 15,9 milyar, Ağrı'da 14,9 milyar, Bitlis'te 13,4 milyar, Muş'ta 12,2 milyar, Iğdır'da 9,3 milyar, Bingöl'de 7,9 milyar, Hakkari'de 7,5 milyar, Ardahan'da 7,5 milyar, Tunceli'de 6,0 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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