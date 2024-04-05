Erzurum'da İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Hatim Duasına Yöneticiler de Katıldı
Erzurum'da imam-hatip lisesi öğrencilerinin hatim duasına yöneticilerde katıldı.
Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin okuduğu hatimlerin duası cuma namazı öncesi okul mescidinde yapıldı. Vali Mustafa Çiftçi'de, hatim duası programına katıldı. Kız-Erkek 600 öğrencinin eğitim gördüğü okulda hafız öğrencilerin hatim duası programına Vali Çiftçi'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM