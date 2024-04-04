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Erzurum'da Gelenek Haline Gelen Çocuk İftarı Etkinliği

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Erzurum'da gelenek haline getirilen "Çocuk İftarı" etkinliği bu yılda unutulmadı.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, bu yıl ilk kez oruç tutan miniklerin heyecanına "Çocuk İftarı" ile ortak oldu. Palandöken'de gelenek haline gelen ve her yıl Ramazan ayında gerçekleştirilen "Çocuk İftarı" af ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'in mutluluğunu ve bereketini aynı sofrada paylaştılar. İftarda minikler, Kaymakam Uğur Tutkan'a sorular yönelterek sohbet etme imkanı buldular. İftar sonrası çocuklarımıza "diş kirası" adı altında çeşitli hediyeler verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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