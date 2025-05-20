Erzurum'da 'Farklı Yönleriyle Göç' Sempozyumu Düzenlendi

Erzurum'da 'Farklı Yönleriyle Göç' Sempozyumu Düzenlendi
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Atatürk Üniversitesi'nde yapılan sempozyumda göçün ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileri tartışıldı. Uzmanlar, göçün insan hayatını derinden etkileyen, toplumları dönüştüren bir süreç olduğunu belirtirken, hukuki boyutları da ele alındı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde "Farklı Yönleriyle Göç" konulu bir sempozyum düzenlendi.

Uzmanlar göçün insanlık tarihi kadar eski ama her dönem yeniden şekillenen bir mesele olduğunu ifade ederek, "Sadece bir yer değiştirme değil; insan hayatını derinden etkileyen, toplumsal yapıları dönüştüren hem bireysel hem de kolektif düzeyde izler bırakan bir süreçtir. Savaşlar, ekonomik zorluklar, iklim değişiklikleri, güvenlik kaygıları gibi birçok etken, insanları göçe zorlamakta ancak göç yalnızca bunlarla değil aynı zamanda umutla, yeniden başlama arzusuyla ve hayata tutunma çabasıyla da ilgili bir olgudur. Göçü konuşmak; aidiyet, kimlik, sınır ve insan onuru üzerine konuşmak anlamına da gelmektedir. Göçün ekonomik, sosyal, dini, kültürel, psikolojik ve hukuki birçok etkisi bulunmaktadır" özetinde tespitlerde bulundular.

"Ekonomi hem göçün sebebi hem de sonucudur"

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Küpe'nin ve Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Salimya Ganiyeva'nın başkanlığında "Farklı Yönleriyle Göç Sempozyumu" düzenlendi ve göçün farklı yönleri tartışıldı. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji Bölümünden öğretim üyelerinin katkı sunduğu toplantıya, 1. İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Erzurum Barosu Mülteci Hakları Komisyon Başkanlığı da eşlik etti. Prof. Dr. M. Sait Dilek'in moderatörlüğündeki ilk oturumda, Prof. Dr. Kerem Karabulut, "Göç ve Ekonomik Etkileri" başlıklı bir sunum gerçekleştirirken, "Ekonomi hem göçün sebebi hem de sonucudur" vurgusu yapıldı. Doç. Dr. Lokman Cerrah ise göç ve din ilişkisini ortaya koymak amacıyla "Yabancı Göçmenlere Bakışta Etkili Olan Yaklaşımlar: Erzurum İli Örneği" başlıklı çalışmasıyla çeşitli yaş gruplarından, çeşitli mesleklerden kadın ve erkekler ile yaptıkları mülakat sonuçlarını dinleyicilerle paylaştı. Aynı oturumda Dr. Öğr. Üyesi Bahar Küpe, 8 Aralık 2024'ten sonra Esed rejiminin sona ermesinin ardından gönüllü geri dönüşteki güncel gelişmeleri anlattı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye'nin örnek gösterildiği ve gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir gönüllü geri dönüşe hizmet edecek izinli çıkış-giriş hakkı tanıtıldı. Erzurum 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ferhat Savran da uygulayıcı bakış açısıyla 6458 Sayılı Kanun'un göçe ilişkin hükümlerini değerlendirildi.

Göç meselesi detaylarıyla anlatıldı

Prof. Dr. Yasin Kurban'ın moderatörlüğünü yaptığı sempozyumun ikinci oturumunda ise Doç. Dr. Meltem Oral, "Göçün Psikososyal Boyutları: Ruh Sağlığı, Kimlik ve Sosyal Uyum" başlıklı sunumuyla göçün bireyler ve toplum üzerindeki psikolojik etkilerini ifade ederek; kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli bireylerin özellik arz eden durumlarına dikkat çekti. Burada geri dönemeyecek kişilerin sosyal uyumları açısından psikolojik desteğin önemine de vurgu yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Mihri Sinem Bayram Dumludağ'ın "Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Statüsü Sahiplerini Türk Vatandaşlığını Kazanması", Erzurum Barosu avukatlarından Zeliha Karakuş'un "Düzensiz Göçle Mücadelede Geri Kabul Anlaşmalarının Etkisi" başlıklı bildirileri ile sempozyum son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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