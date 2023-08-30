Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde Havuzbaşı'nda bulunan Atatürk heykeline çelenklerin sunumuyla başlayan etkinlikler, Valilikte tebriklerin kabulüyle devam etti. Vali Mustafa Çiftçi, makamında misafirlerini tek tek selamlayarak, tebrikleri kabul etti.

Hastaneler Caddesi'nde devam kutlama programlarında Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutan Tümgeneral Tevfik Algan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen askeri tören aracı ile alanı gezerek, vatandaşların bayramını kutladı. Buradaki Törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdürrahim Fırat, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Garnizon Komutanı ve 9. Kolordu Komutan Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Törende İstiklal Marşı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Büyük Zafer'in 101'inci yıldönümüne ulaştığımız bu gurur günümüzde, aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü'nün ve dünyanın dört bir yanındaki 7 milyonu aşkın vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi, milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi "Türk Ordusu'nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir". dedi.

Törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ve Türk Silahlı Kuvvetler adına bir subayın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Anadolu'nun değişik yörelerine ait halk oyunu ekipleri gösteri yaptı. Halk oyunları ekiplerinin de sahne aldığı kutlama programı, geçit töreni ile sona erdi. - ERZURUM