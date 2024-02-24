Erzincan Valisi Kayıp İşçilerin Ailelerini Ziyaret Ediyor

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp olan işçilerin ailelerini ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçinin yakınlarının hüzünlü bekleyişi sürüyor. Kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve sahadaki son durum hakkında bilgi veren Vali Aydoğdu, "Sizlerin acısı, bizim acımız; sizlerin bekleyişi, bizim bekleyişimizdir. İliç'in bağrındaki bu sınav, bizleri kardeşlerimize kavuşma umudunun yanı sıra dayanışmanın ve sevginin gücüyle de birleştiriyor" dedi. - ERZİNCAN