Erzincan Valisi Engelli Bireyleri Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile birlikte Erzincan merkezde ikamet eden engelli bireyleri ve ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde engelli bireylerin ihtiyaç ve talepleri dinlendi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile birlikte Erzincan merkezde ikamet eden engelli bireyleri ve ailelerini ziyaret ettiler.

İl merkezinde farklı mahallelerde ikamet eden 34 engelli bireyin evlerine gidilerek yapılan ziyaretler kapsamında; Çiğdem Gedik ve ailesini ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, Gedik ailesi ile bir süre görüşerek, Çiğdem Gedik ve aile bireylerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Hamza Aydoğdu ziyarette yaptığı konuşmada "Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları çözme noktasında elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Çünkü onların ve ailelerinin mutluluğu, yüzlerinin gülmesi bizler için çok önemli. Devletimiz, engelli bireylerin hayat standartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata daha fazla dahil edilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptı ve yapmaya devam ediyor. Engellilerimize en güzel şekilde bakan ailelerimize de teşekkür ediyorum. Bizler de her zaman sizlerin yanınızdayız. Allah sizlerden razı olsun." dedi. - ERZİNCAN