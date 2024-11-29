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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin 2024-2025 Sezonu Coşkuyla Açıldı

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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi, 2024-2025 kayak sezonunu 90 santimetreyi aşan kar kalınlığı ile görkemli bir şekilde açtı. Hafta başında yağan karın ardından pistlerde yoğun çalışmalar sürmekte. Türkiye'nin en uzun pistine sahip olan kayak merkezi, kayakseverlerin yeni gözdesi haline geldi.

Kayak severlerin yeni gözdesi, ' Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'

ERZİNCAN - Türkiye'de bu sene en erken 2024-2025 kayak sezonunu görkemli bir şölenle açan ve kar kalınlığının 90 santimetreyi aştığı Erzincan Ergan Kayak Merkezinde, hummalı çalışmalar göz dolduruyor. Kayak severlerin yeni gözdesi Türkiye'nin parlayan yıldızı Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi yeni sezonda oldukça iddialı.

Erzincan şehir merkezine 12 km. mesafede bulunan ve Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en uzun birinci pistine sahip Ergan Kayak Merkezi kayak severleri bekliyor. Hafta başı yağan karla birlikte sezonu açan ve kar kalınlığının 90 santimetreyi aştığı kayak merkezinde pistlerin tam sorunsuz hazır hale gelmesi için yoğun çalışma sürdürülüyor. Kar ezme ve suni karlamanın da yapıldığı kayak merkezinde teleferik ve telesiyejlerde tam randımanlı çalışır hale getirildi.

Erzincan İl Özel İdaresinin son 1,5 yılda yaptığı yatırımlar ve gerçekleştirilen etkinliklerle Ergan Kayak Merkezinin Türkiye'nin parlayan yıldızı haline geldiğini ve kayak merkezine yurt içi ile yurt dışı talebinin oldukça arttığını belirten Ekstrem sporcusu İhsan Bayık, "Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde yeni sezonu açtık. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Gece suni karlamamız, yukarı pistlerde 1 metreyi aşan kar kalınlığı bulunmakta, ekiplerimiz sabaha kadar yeni pistler açıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayak severleri burada misafir ediyoruz. Şehir merkezine, havalimanına 10- 12 dakika süren bir mesafede bulunan kayak merkezinin avantajlarını insanlara yansıtıyoruz. Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi son birkaç yıldır oldukça popüler hale geldi. Zirveden aşağı 17 kilometre pist uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun tek parça pistine sahip. Bu Türkiye için çok güzel bir değer. Ekstrem sporu, motorkros, paraşüt sevenler birçok spor dalı da kayak merkezinde yapılabiliyor. Türkiye'nin değişik illerinden gelen kayak severler memnuniyetlerini belirtiyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin 2024-2025 Sezonu Coşkuyla Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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