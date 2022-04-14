Erzincan'da Yeni Mahalle halkı muhtarlık seçimi için sandığa gidecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da Yeni Mahalle halkı muhtarlık seçimi için sandığa gidecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Erzincan'da Yeni Mahalle halkı muhtarlık seçimi için sandığa gidecek

Erzincan'ın Yeni Mahalle Muhtarlığı için ara seçim yapılmasına karar verildi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Yeni Mahalle Muhtarlığı için ara seçim yapılmasına karar verildi. Yeni Mahalleliler 5 Haziran'da muhtarlık seçimi için sandığa gidecek.

Erzincan'da Yeni Mahalle muhtarlığını yapan Öktem İlhan (71) 18 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti. Vefat eden muhtarın yerine azalar arasında bulunan Remzi Taşkesen muhtar olarak atanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle ve köy muhtarlıklarında ara seçim kararı aldı. Seçim kararının ardından Yeni Mahalle Muhtarı Remzi Taşkesen, mahallinin 5 Haziran'da muhtarlık seçimi için sandığa gideceğini açıkladı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhtarlık, Erzincan, Haziran, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title