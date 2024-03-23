Erzincan'da Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı

Erzincan'da ramazan ayında halk sağlığı noktasındaki denetimler sıklaştırıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri tarafından ramazan ayı içerisinde gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Ekipler, öncelikli olarak en çok tüketilen pide, et ve süt ürünleri gibi gıdaların üretiminin ve satışının yapıldığı işletmelerde denetim yaparak, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontrolleri de gerçekleştirdi. - ERZİNCAN