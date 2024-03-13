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Erzincan'da nitelikli yağma suçundan 4 kişi tutuklandı

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Erzincan'da yapılan operasyonda nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda silah ve bıçaklar ele geçirildi.

Erzincan'da nitelikli yağma suçundan 4 kişi tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan'da 3 farklı adreste 24 polis ve 3 özel harekat unsurunun katılımı ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nitelikli Yağma - 6136 SKM suçlarından yürütülmekte olan planlı/projeli dosya kapsamında il merkezinde 3 farklı adreste 24 polis ve 3 özel harekat unsurunun katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılarak S.K. ve S.K. isimli 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız silah ve şarjör, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve kartuş, 1 adet "sallama" tabir edilen bıçak, 1 adet "kasatura" tabir edilen bıçak, 1 adet muşta ele geçirildi.

4 şüpheli çıkarıldıkları Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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