Erzincan'da 'Değer Erzincan Projesi' ile Gençlere Spor ve Manevi Değerler Eğitimi

Erzincan'da 'Değer Erzincan Projesi' ile Gençlere Spor ve Manevi Değerler Eğitimi
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Erzincan Valiliği'nin hayata geçirdiği 'Değer Erzincan Projesi' kapsamında çocuklar spor yaparak karakter geliştirme fırsatı buluyor. Vali Aydoğdu, projeyle açılan spor kulüplerini ziyaret ederek yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Erzincan Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Değer Erzincan Projesi ile il merkezi ve ilçelerde çocuklar sporla ve manevi değerlerle karakterlerini geliştirme fırsatı buluyor.

Bu kapsamda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte "Değer Erzincan Jandarma Spor Kulübü" ve Değer Erzincan Emniyet Spor Kulübü"nü ziyaret etti.

Her iki spor kulübünde de incelemelerde bulunan, öğrencilerle bir süre sohbet eden ve yaptıkları çalışmaları izleyen Vali Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'dan spor kulüpleri hakkında bilgi alarak antrenörlerden ve eğitmenlerden de spor kulüplerinde yapılan faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Boş durumdaki kamu binalarının kamu kurumlarına ve STK'lara zimmetlenerek hayırseverlerin de destekleriyle Değer Erzincan Spor Kulüplerinin açıldığını belirten Vali Aydoğdu, 8'i ilçelerde 8'i de il merkezinde olmak üzere 16 spor kulübünün açıldığını ve 4 spor kulübünün de yakın zamanda faaliyete başlayarak toplam 20 spor kulübünün Erzincan'da gençlerin ve çocukların hizmetine girmiş olacağını belirtti.

Vali Hamza Aydoğdu, "Çocuklarımız okuldan sonraki boş vakitlerinde Değer Erzincan Spor Kulüplerine gelip hem seçtikleri spor branşlarında antrenörlerimizden eğitim alıyor hem de vatan, millet ve bayrak sevgisini, tarihimizi, dinimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi, komşuluk ilişkilerini ve daha pek çok değerimizi öğretmenlerimiz çok güzel bir şekilde çocuklarımıza anlatıyor. Çocuklarımızın buradaki çalışmalarını gördük. Çocuklarımızın gözlerindeki o ışıltıyı, o sevgiyi ve o umudu görmek bizler için tarif edilemez büyük bir mutluluk." dedi.

Çocuklara sahip çıkmanın milli bir sorumluluk ve vatanseverliğin bir parçası olduğunu belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Bu projenin bu kadar büyüdüğünü, filiz verdiğini, meyve verdiğini görmek bizleri çok mutlu etti. Erzincan'da kalbine dokunmadığımız hiçbir çocuk ve genç bırakmayacağız. Hepsine ulaşacağız. Biz çocuklarımızın kalplerine girerek onların kalplerini ve ruhlarını inşa ederek onları hem bugüne hem geleceğe en güzel şekilde hazırlayacağız" dedi - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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