Erkeklere kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı - Haberler

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Erkeklere kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı

Erkeklere kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak için erkeklere kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı.

 - Güncelleme:

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak için erkeklere kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Merkez Elvanpazarcık beldesi ve Merkez, Tasmacı, Elvan, Çalca köylerinde 350 erkek vatandaşa kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla '#KadınaElKalkamaz' sloganıyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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