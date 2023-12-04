Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül Engellilerle Buluştu

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Engelsiz Motivasyon programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü programları kapsamında ilk olarak Engelliler ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Engelsiz Motivasyon programına katılan Rahmi Şengül, özel öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi. Aile ziyaretlerinde de bulunan Şengül, "Engelsiz bir dünya için sadece bir gün değil her gün gönül kapılarını açan kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyor, bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - SAKARYA