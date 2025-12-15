Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır'da tefeciliğe dikkat çekti

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, şehrin huzur ve toplumsal dirliği için tefecilik sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Derneğin Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonun, aslında uzun süredir bölge esnafının yaşadığı büyük bir yaraya dikkat çekildiğini söyledi. İnsanların ekonomik sıkıntılarının istismar edilmesi, fahiş faizle borçlandırılıp ödeyemeyince silahla tehdit edilerek çek ve senet imzalatılması, sadece adli bir mesele olmadığını belirten Kaymaz, bunun toplum düzenine, aile huzuruna ve esnafın onuruna yapılan ağır bir saldırı olduğunu kaydetti. Emniyet teşkilatının kararlı operasyonu sayesinde bu yapının çökertilmesinin herkesi rahatlattığını dile getiren Kaymaz, "Benzer tabloyu maalesef Diyarbakır'da da yaşıyoruz. Özellikle ekonomik kırılganlığın arttığı dönemlerde tefecilerin cesaret bulduğu, aileleri borç bataklığına sürüklediği, birçok esnafın işini kaybettiği, hatta kimi zaman yuvaların dağıldığı olaylara hep birlikte şahit oluyoruz. Bugün Mardin Kızıltepe'de ortaya çıkarılan tablo, Diyarbakır için de çok net bir uyarıdır: Bu yapılar yalnızca para tahsil etmiyor; insanların onurunu, emeğini, geleceğini gasp ediyor. Burada özellikle ifade etmek isterim ki Diyarbakır Valimiz Murat Zorluoğlu'nun ve İl Emniyet Müdürümüzün şehrimizin güveni, huzuru ve toplumsal dirliği için gösterdiği olağanüstü hassasiyete yakından şahidiz. Diyarbakır'ın her meselesine olduğu gibi bu konuya da aynı ciddiyetle yaklaşacaklarından hiçbir kuşkumuz yoktur" dedi.

Kaymaz, bu yapılarla mücadele konusunda gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildiklerini dile getirerek, "Ancak tefecilik sorununun artık ivedilikle çözülmesi gereken başlıklar arasında yer aldığına inanıyoruz. Bu nedenle çağrımız nettir. Devletimizin ve emniyet birimlerimizin tüm kararlılığıyla bu yapıları mercek altına alması, Diyarbakır'da da aynı şekilde kapsamlı ve sonuç alıcı operasyonların hayata geçirilmesi artık kaçınılmazdır. Çünkü bir ailenin daha canı yanmasın, bir esnaf daha ocağını kaybetmesin, şehrimizin huzur iklimine gölge düşmesin istiyoruz. Tefecilik sadece bir ekonomik suç değildir; toplumsal dokuyu, güven duygusunu ve şehirdeki adalet terazisini bozan bir tehdittir. Bizler Diyarbakır'ın huzurunu, esnafımızın onurunu, ailelerimizin refahını savunurken; hukukun, adaletin ve caydırıcı yaptırımların güçlü şekilde işletilmesi gerektiğini açıkça ifade ediyoruz. Kızıltepe'deki başarılı operasyon, devletimizin kararlılığını göstermiştir. Aynı kararlılığın Diyarbakır'da da uygulanması, toplumun beklentisidir, ihtiyacıdır ve gecikmeye tahammülü yoktur. Allah devletimizi var etsin. Emniyet teşkilatımıza, güvenlik birimlerimize ve adalet mekanizmasına sonsuz güven duyuyoruz. Diyarbakır'ın huzuru için, milletimizin geleceği için, tefecilik gibi karanlık yapıların artık tamamen tarihe karışması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR