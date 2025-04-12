Ercan Sarıkaya, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Erciyes Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olan mevcut başkan Ercan Sarıkaya güven tazeledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurula mevcut Başkan Ercan Sarıkaya, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif üyeleri katıldı. Olağan Genel Kurula tek aday olarak katılan Sarıkaya, güven tazeleyerek yeniden başkan oldu. Yeni dönemde alacakları yetki ile yeni projeler yapacaklarını söyleyen Ercan Sarıkaya, "Kayserimizin son yıllarda yapılmış en büyük özel yatırımı olan Mobilya Kent diye tabir ettiğimiz ve içerisinde KUMSmall AVM'nin, 800 adet iş yerinin, Mobitek ve Mobiboya gibi güçlü projelerin olduğu yapıyı hayata geçiren Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin genel kurulunu yapıyoruz. Son genel kurulun üzerinden 3 yıl geçti. Bu 3 yıl içerisinde imalat kısmında tapuları dağıttık. Alışveriş merkezimizde genel düzeni sağlayarak bölgede ciddi anlamda tanınır hale getirdik. Hem ticaretin hem de bölgenin cazibe merkezi olması anlamında ciddi bir hamle yaptık. İnşallah bugün üyelerimizden alacağımız yeni yetkilerle önümüzdeki dönemde KUMSmall'ı artık Türkiye ve dünyaya taşımayı hedefliyoruz. Alışveriş merkezi kısmının tapularını vermeyi hedefliyoruz. Yeni yatırımlarımız var KUMS Life Karma Yaşam Projesi isminde, yaklaşık bin konutluk ve KUMS Tower var iş merkezi ve otelden oluşan. İnşallah bu yapıların da temelini atarak yeni dönemde bunları bitirip kooperatif misyonunu tamamlamış olacak. Kooperatifi fesih edip, üyelerimizle helalleşip noktayı koymak istiyoruz" dedi.

Sarıkaya, Kayseri'ye istihdam ve ihracat sağlamak istediklerini söyleyerek; "Kayserimizin sanayisi ağırlıklı olarak mobilya sektöründen oluşuyor. Hem üretimde hem istihdamda hem de ihracatta sektörün gelişmesi öncelikle Kayseri'ye, Kayseri insanına fayda sağlıyor. Gençlerimize iş imkanı sağlıyor. Şehrimize ne kadar sermaye girişi sağlayabilirsek hepimiz o kadar rahat ederiz. Dolayısıyla artık bir olma, birlik olma, çok çetin geçen küresel rekabette birlikte hareket etme zamanı diyoruz. Böyle kümelenerek bir araya gelme ki fiziki olarak bunu yaptık şimdi de bu kümelenmenin yurt içi ve yurtdışındaki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini birlikte yaparak, şehrimize ve sektörümüze daha fazla ihracat ve istihdam sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ