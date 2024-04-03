Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen zeytin projesinin kapanış toplantısı yapıldı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 kapsamında desteklenen, "University-Industry Cooperation for Production of High Quality Olive" başlıklı projenin kapanış toplantısı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan'ın katıldığı toplantıda, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, projenin üniversite- sanayi iş birliğine verilebilecek en iyi örneklerden biri olduğunu belirtti. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, zeytin üretimi konusunda yaptıkları çalışmalara değinerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak zeytin üretiminin ve verimliliğinin artması konusunda yoğun çabalar sarf ediyoruz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yaptığımız iş birliklerini de daha da gelişeceğiz" dedi. Projenin süreçlerinin anlatıldığı kısa belgeselin izlenmesinin ardından ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, zeytinin Çanakkale ve Türkiye için önemli bir ürün olduğunu belirterek "Yüksek kaliteli zeytin üretimi için üniversite- sanayi iş birliği ile gerçekleştirilen bu gibi projeler devamlılığı da çok önemli. İş birliklerimize de devam edeceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından projede katkıları olanlara belgeleri takdim edildi. Toplantı, Oliver Ersamus +Projesinin çıktılarının sunumları ve " Çanakkale'de Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminin Geleceği ve Sektör Beklentileri" paneli ile son buldu. - ÇANAKKALE