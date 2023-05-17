Engellilerin askerlik sevinci

Van'ın Başkale ilçesinde engelli vatandaşlar, temsili askerlik uygulaması ile bir günlüğüne asker oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde engelli vatandaşlar, temsili askerlik uygulaması ile bir günlüğüne asker oldu.

Başkale Doğan Özen Kışlası 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda 6 engelli genç için yemin töreni düzenlendi. Asker üniforması giyen gençler, aileleri ve komutanları huzurunda yemin etti. Törende engelli vatandaşlar bir gün de olsa askerlik yapmanın gururunu yaşarken, aileleri ise sevinç gözyaşı döktü. 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, engelli vatandaşların bir günlüğüne de olsa bu şerefli üniformayı taşımasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Törende engelli arkadaşları adına konuşma yapan er Adem Karahan da, hayatlarının en önemli anlarından birini yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından engelli vatandaşlara protokol üyelerince terhis belgeleri, plaket ve hediyeler verildi. Askerlerin aileleriyle birlikte yedikleri yemek sonrası program son buldu.

Görme engelli Adem Karahan'in babası Nadir Karahan, çok mutlu olduklarını söyledi. Oğlunun kısa bir süreliğine de olsa askerlik görevini yerine getirmiş olmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Karahan, tüm askerlere başarılar diledi.

Törene Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve ilçe protokolü katıldı. - VAN