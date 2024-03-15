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Engelli Vatandaşlara İftarlık Yemek Yardımı

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Eskişehir'de oruç tutan ve yemek hazırlamakta zorlanan engelli vatandaşların işlerini kolaylaştırmak isteyen İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma grubu gönüllüleri, Ramazan ayı boyunca onlarca engellinin kapısını dolaşarak iftarlık yemek götürüyor.

Eskişehir'de oruç tutan ve yemek hazırlamakta zorlanan engelli vatandaşların işlerini kolaylaştırmak isteyen İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma grubu gönüllüleri, Ramazan ayı boyunca onlarca engellinin kapısını dolaşarak iftarlık yemek götürüyor.

Gönüllü hayırsever vatandaşların bağışlarıyla faaliyet gösteren İlmek İlmek Bin Minik Yürek yardımlaşma grubu, Ramazan ayında engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor. Son birkaç yıl içerisinde geleneksel hale getirilen iftarlık yemek ikramı, her akşam, alışveriş çeki veya bir Ramazan kolisi götürülse bile kalkıp yemek yapamayacak durumdaki yaşlılarla buluşturuluyor. Engelli vatandaşların ibadetlerini daha rahat yerine getirmelerini amaçlayan hayırseverler, ailelerin yüzlerindeki mutluluğu görmek için onlarca kapıyı tek tek dolaşıp yemek götürmenin kendileri için hiç zor gelmediğini söylerken, iftarlık yemek ikramından faydalanan vatandaşlar, kendileri adına gerçekleştirilen tüm yardımlaşma faaliyetleri adına hayırseverlere teşekkürlerini iletti. Bu tarz çalışmaları sıkılaştırmak isteyen hayırseverler, daha çok aileye yetişebilmek amacıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

"İftarlık yemek dağıtımımızı Ramazan ayı boyunca her gün yapıyoruz"

Eskişehir'de faaliyet gösteren İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma grubunun yöneticisi Ayşegül Bozbaş, iftarlık yemek ikramının Ramazan aylarında geleneksel bir hal aldığını aktardı. Bu yardımları gönüllü hayırseverlerin desteği ile yaptıklarını dile getiren Bozbaş, "Bizler sosyal medyada faaliyet gösteren gönüllü bir yardım grubuyuz. Bizim her Ramazan geleneksel hale getirmiş olduğumuz iftarlık yemek ikramımız var. Uzuvları olmayan, gözleri görmeyen, yatalak halde olan, alışveriş çeki veya bir Ramazan kolisi de götürsek kalkıp yemek yapamayacak durumdaki ama oruç tutan yaşlılarımıza ay boyunca gönüllü olarak iftar yemeklerini götürüyor, ibadetlerini rahatça yerine getirmelerini sağlıyoruz. Bunu Ramazan boyunca her gün yapıyoruz ama gönüllü olduğumuz için hiç zor olmuyor. Onları mutlu görmek, oruçlarını rahat tutmalarını sağlamak bizi daha çok mutlu ediyor. O yüzden zorluk çekmiyoruz. Gönüllü hayırseverlerin desteği ile bu işi yapıyoruz. Gün geçtikçe çoğalıyorlar, yapmış olduğumuz işi gördüklerinde kendileri de yanımıza katılıyorlar. Onlar da bizimle beraber aileleri ziyaret ediyorlar. Mesela bugün de yemek veren bir hayırseverimiz yanımızda. Paylaşımlardan görenler de bize dahil oluyorlar. Bu tarz çalışmaların devamı gelsin istiyoruz. Herkes bize katılsın, daha kalabalık olalım ve daha çok aileye yetişelim istiyoruz" dedi.

"Kızımız 2-3 Ramazandır bizi hiç yalnız bırakmadı"

Eşi çocukken felç geçirmesi nedeniyle tek elini kullanabilirken, kendisinin de sol tarafı felçli olan Cevat Gündüz ise İlmek İlmek Bin Minik Yürek yardımlaşma grubundaki hayırseverlere teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:

"Allah razı olsun. Her zaman geliyorlar, halimizi hatırımızı soruyorlar. Şimdiye kadar beni hiç yalnız bırakmadılar. Hamdolsun, bugünümüze şükürler olsun. Benim sol tarafım felçli. Eylül ayında felç geçirdim. Ayşegül kızım yardım etti. Kızımız 2-3 Ramazandır bizi hiç yalnız bırakmadı, hep yemek getirdi. Bu aylarda hiç yanımızdan eksik olmadı. Eşimle ortaklaşa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama böyle hazır yemek gelmesi bizim için çok daha iyi. Benim eşim de 6 yaşındayken çocuk felci geçirdiği için tek eli çalışıyor, bir elini kullanamıyor zaten. Patatesi ve soğanı o soyamıyor, ben soyuyorum. Kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olduğu kadar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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