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Engelli Köpek Boncuk ve Yavruları Okulun Maskotu Oldu

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Tokat'ta trafik kazası sonucunda tek ayağını kaybeden Boncuk, Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu tarafından sahiplenildi. Boncuk'un engeli anne olmasına engel olmadı ve üç yavru dünyaya getirdi. Boncuk ve yavruları, okulun maskotu olarak öğrencilere sevgi, sorumluluk ve merhamet duygularını aşıladı.

Tokat'ta 6 yıl önce bir trafik kazası sonucunda tek ayağını kaybeden Boncuk, Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu tarafından sahiplenildi. öğrenciler tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Boncuk'un engeli, anne olmasına engel olmadı ve üç yavru dünyaya getirdi. Boncuk ve yavruları hayat hikayesiyle okulun maskotu oldu.

Tokat'ta 6 yıl önce trafik kazası geçiren Boncuk, tek ayağını kaybetti. Engelli köpek Boncuk'u öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu yetkilileri sahiplenerek sevgiyle büyüttü. Öğrencilerin adeta sevgilisi olan Boncuk'un engeli anne olmasına engel olmadı ve 3 yavru dünyaya getirdi. Anne Boncuk yavruları Venüs, Ares ve Köpük okuldaki öğrencilerin de en eğlenceli arkadaşları oldu. Boncuk ve yavruları çocukların duygusal ve sosyal gelişiminin yanı sıra hayvan sevgisi ile sorumluluk duygularının da gelişimine katkı sağladı. Boncuk ve yavruları, Rukiye Sarıer Bumin Anaokulunun sevimli ve neşeli maskotları olarak, öğrencilere sevgi, sorumluluk ve merhamet duygularını aşılayarak özel bir yer edindi.

"Engeli anne olmasına engel tanımadı"

Boncuk ve yavrularının öğrenciler tarafından sevgiyle karşılandığını ve onları büyük bir sevgiyle beslediğini belirten Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu Müdürü Fatma Kalpakçı, "Altı yıl önce geçirmiş olduğu bir trafik kazası sonucunda 'Boncuk' tek ayağını kaybetti. Altı yıldan beri bizim okulumuzda bakılıyor. Boncuk engelli bir köpek ama öğrencilerimiz tarafından çok seviliyor. Biz onu 6 yıl boyunca sevgimizle büyüttük diyebilirim. O çocukları çok seviyor. Çocuklar da onları çok seviyor. Boncuk engelli bir köpek olmasına rağmen engeli ona engel olmadı ve anne oldu. Şu an üç tane yavrusu var. Ayrıca öğrencilerimizin oyun arkadaşları oldular. Bahçede dışarıda çok güzel vakit geçiriyorlar birlikte. Sorumluluklarını alıyorlar, besliyorlar. En güzeli onlara dokunabiliyorlar. Hayvan sevgisini tadıyorlar. Bence bu okul öncesi eğitimde çok güzel bir duygu. Boncuk, Venüs, Ares ve Köpük okulumuzun en eğlenceli arkadaşları oldular. Onlar bizim maskotlarımız" dedi.

Öğretmenler de bu sürecin çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Hülya Arı, yavru köpeklerin öğrenciler için harika bir oyun arkadaşı olduğunu vurgularken, Bilge Nur Karaca da çocukların hayvan sevgisi ve sorumluluk duygularının gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Öğrenciler ise bahçede köpeklerle vakit geçirmenin çok eğlenceli olduğunu söyledi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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