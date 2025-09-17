Engelli çocukları için mücadele eden çiftçiye devletten sera desteği

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan çiftçi Mahmut Yaman, 3'ü engelli olan 4 çocuğu ile birlikte 8 kişilik ailesine bakmak için yıllardır tarımla uğraşıyor. Yaman, zihinsel engelli annesi Behiye, kız kardeşi Canan ve akciğer nakli yapılan eşi Delila'ya bakmak için evden uzakta çalışamadığı için devlet desteğinden faydalanarak bahçesini modern seraya çevirdi.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, GAP bölgesinde istihdamı artırmak ve üretimi geliştirmek amacıyla seracılık projelerini hayata geçiriyor. Uludere ilçesinde üreticilere teslim edilen modern seralar sayesinde hem aile ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkı sağlanıyor. Fidelerini doludan ve yağmurdan korumak için pet şişeleri kesip örtü olarak kullanan 36 yaşındaki çiftçi Mahmut Yaman da verilen destekten faydalanarak, 500 metrekarelik bahçesini modern seraya çevirdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, Uludere'de 500 metrekarelik serası hibe edilen çiftçi Mahmut Yaman'ı ziyaret etti. Sezgin, seracılıkla birlikte bölgedeki tarımsal üretimin artacağını belirterek, "GAP bölgesinde istihdam ve üretimi geliştirmek için seracılığı üretime kazandırmak, yaygınlaştırmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Şu an Uludere ilçesindeyiz. Uludere ilçesi dağlık, kırsal bir bölge. Bu bölgedeki vatandaşlarımız, köylülerimiz kendi bölgelerinde aile geçimlerini sağlayabilmek için tarım ve hayvancılık yapmaktadır. Şu an bulunduğumuz alandaki üreticimiz Mahmut Bey, arazisi üzerinde sebze tarımı yapmaktaydı. Geleneksel usulle sebze tarımı gerçekleştirmekteydi. Kendisini ziyaret ederek, çalışkanlığını, gayretini gördük. Bu bölgede istihdamı, seracılığı geliştirmek marifetiyle şu an görmüş olduğunuz 500 metrekarelik serayı teslim ederek, vatandaşımızın daha fazla üretim, daha katma değerli ürün geliştirmesini ve bölge ekonomisine, aile ekonomisine katkı sağlanmasını amaçladık" dedi.

500 metrekarelik serada modern sistemler ile tarımcılık yapılabildiğini belirten Sezgin, "Mahmut Bey serasında damlama sulama sisteminin olduğu, gübrelemeyi tamamen sulama sistemiyle yapabildiği modern tekniklerle üretim yapmaktadır. Bu şekilde de hem daha yüksek gelir elde etmekte hem de daha fazla ürün üreterek bölgedeki vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bölgemizin iklimi tarıma oldukça elverişli. Tabii erken dönemde sebze fidelerini toprakla buluşturduğunda fideler soğuğa maruz kaldığında yanıyor ve ürün vermiyordu. Çiftçimizin burada 5 litrelik pet şişeleri kesip fidelerin üzerine koyarak bir mikroklima alanı oluşturup, sera ortamı oluşturarak üretim yaptığını gördük. Bu durumdan bizler çok etkilendik. Çiftçimizin böyle gayretli olmasından dolayı emeğine yakışır bir sera desteğinde bulunarak, sene içerisinde üretim yapmasını teşvik ettik" diye konuştu.

Şırnak'ın sebze ve meyve ihtiyacını çevre ve bölge illerden temin ettiğini, Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kentin daha fazla tarımsal üretim yapabilmesi için seracılık projesini geliştirdiklerini aktaran Sezgin, "Şırnak ilimiz sebze ihtiyacını maalesef civar illerden karşılamaktadır. Özellikle Adana, Mersin ve Diyarbakır tarafından gelen sebze ile bölgedeki tüketicilerimiz, tüketimi gerçekleştirmektedir. Bölgemizde sebze üretimini arttırmak, geliştirmek amacıyla seracılık faaliyetlerini yaygınlaştırmak gayreti içerisindeyiz. Şu ana kadar bölgemizde Uludere ilçesi başta olmak üzere 500'er metrekarelik seralarla ilgili yaklaşık 15 dekara yakın sera hibesinde bulunduk. Bu yıl sonu itibarıyla toplamda 50 dekar daha örtü altında üretim yapabilecek sera işletmelerini ilimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizde ihtiyaca binaen çiftçilerimizle buluşturacağız. Burada üreteceğimiz ürünlerle bölgemizin sebze ihtiyacını yaklaşık yüzde 20 daha kendi üretimimizle karşılamış olacağız" şeklinde konuştu.

"Devletimizden Allah razı olsun"

25 yıldır ailesinin geçimini sağlamak için ilkel yöntemlerle çiftçilik yapan Mahmut Yaman, "Yaklaşık 25 senedir tarımla uğraşıyorum. Aile işletmecisiyim. 3'ü engelli 4 tane çocuğum var. Normalde 8 kişiye bakıyorum. Allah razı olsun devletimizden, onların bakım ücretini alıyorum. Ama 8 kişiye bakmak biraz zor oluyor. Mecburen aileme yardımcı olmak için tarımda da çalışıyorum. Domates, salatalık, biber, patlıcan, incir, üzüm üretiyorum. Hem aileme hem vatandaşlara hem devletime yardımcı olmaya çalışıyorum. İlkbaharda fidelerimin doludan ve yağmurdan korunması için 5 litrelik su pet şişelerini kullanıyordum. Allah razı olsun seramızı kurdular. İnşallah bundan sonra daha fazla üreteceğiz. Daha fazla ailemize ve milletimize yardımcı olacağız, hizmet edeceğiz. Şimdi ilkbaharda küçücük bir seram vardı. 25-30 metrekarelik bir seram vardı. Orada bir de öğretiyordum. O sene 100 bine yakın fide üretip vatandaşlara da sattım. Hem kendi fidelerimi kendim üretiyorum hem ihtiyaç sahiplerine de bazen bedava veriyorum, bazen satıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK