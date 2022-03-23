Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi

ENEZ, EDİRNE (İHA) - Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında görev yapan personellere, azimli çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

Yaptığı görevde başarıya ulaşan veya yenilikçi ve özgün bir çözüm bularak süreçleri iyileştirdiği tespit edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirildi.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçakçılıkla mücadele ve kamu düzeninin sağlanması noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı personelleri ile bir araya geldi. Kahraman personelleri tebrik eden Kaymakam Göktaş, çalışmalarında başarılarının artarak devam etmesini diledi. - EDİRNE