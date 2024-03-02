Enerji Bakanı İliç'teki maden kazası hakkında bilgi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu'nun da katıldığı toplantıda İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilere ulaşılması için yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdiler.

Bakan Bayraktar, "Birlikte, beraber gece gündüz çalışarak göçük altında kalan kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bugünleri birlikte dayanışma içinde aşacağız." dedi. - ERZİNCAN