Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette İliç'teki maden kazası ile ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, devletin bütün imkanlarıyla olay yerinde olduğunu belirterek, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, göçük altında kalan işçileri bulmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade ederek, yapılan çalışmaların her aşaması hakkında ailelere de bilgi verildiğini söyledi.

Çevre ile alakalı tedbirlerin alındığını ve ölçümlerin de aralıksız olarak devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, yapılan düzenli ölçümlerde şuana kadar halk sağlığını yada çevreyi tehdit edecek bir olumsuzluk olmadığını belirtti. - ERZİNCAN