İzmir'deki şehit yakınları bayram öncesi mezarları ziyaret etti

Ramazan Bayramı öncesinde İzmir'deki şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliğini ziyaret etti. Buruk geçen ziyaretlerde yakınları, şehitlerin kabirlerini temizleyerek çiçekler bıraktı.

İzmir'de Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları, şehitlerin kabirlerini ziyaret etmek için Kadifekale Hava Şehitliğine gitti. Sabah saatlerinden itibaren şehitliklere giden aileler, çocuklarının mezarları başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit olan yakınlarının kabirlerini suyla ve elle temizleyen aileler, hüzünlü bir bayram arifesi yaşadı.

Teskeresine 7 gün kala Alaybey Tersanesi'nde meydana gelen kazada 23 yaşında şehit olan Er Yavuz Arslan'ın annesi Neşe Arı, oğlunun mezarında acısını dile getirdi. Arı, "Her gün biz de ölüyoruz; bayram bir gün önce gelip mezarının üstünü temizliyoruz, bayram sabahı gelip toprağına sarılıyorum. Benim hiç bayramım yok. Oğlumdan yadigar bir kedisi vardı; 3 gün önce onu da kaybettik. Allah hiç kimseyi evlat acısıyla sınamasın" dedi.

10 Şubat 2018'de Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan ise, "Suriye'de şehit oldu oğlum. O günden beri acısından hiç bir şey eksilmedi. Gururu çok, acısı da çok...Yarın bayram, buruk bir bayram. Evlat acısı çok zor. Bayrak için, vatan için kahramanca şehit oldu Ali" diye konuştu. - İZMİR