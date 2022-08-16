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Emniyet Müdürü Ulucan'dan Muhittin Böcek'e Veda Ziyareti

Yerel Haberler

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, veda ziyaretlerine başladı. Ulucan, bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, veda ziyaretlerine başladı. Ulucan, bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

2018 yılından bu yana Antalya Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Murat Ulucan, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Böcek, Ulucan'ın kentte önemli çalışmalara imza attığını belirterek yeni görevinde başarılar diledi. Ulucan da görev süresi boyunca Başkan Böcek ile uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, çalışmalara verdiği destek için teşekkür etti.

Ulucan'a ziyaretin anısına Antalya'nın simgelerinden oluşan bir rölyef hediye eden Başkan Böcek, daha sonra Ulucan'ı aracına kadar uğurlayarak veda etti.

ANKA / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Muhittin Böcek Şanlıurfa Antalya Yerel Haberler

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