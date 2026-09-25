Emeklilerin 'seyyanen zam' talebi: 'Anayasa Mahkemesi davayı zaman geçirmeden görüşmeli'

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Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) – Tüm Emeklilerin Sendikası Malatya Şube Başkanı Bekir Erdem, " Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu davayı zaman geçirmeden bir an önce görüşmesini, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe 'dur' demesini 17 milyon emekli adına bekliyoruz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Malatya Şubesi üyeleri, Emeksiz Kavşağı'nda bir araya gelerek seyyanen zam talebiyle basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Bekir Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs 2023'te en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını ve memur maaşlarındaki artışların memur emeklilerine de otomatik olarak yansıyacağını sözlerini hatırlattı.

Seçimlerin ardından yapılan düzenlemede kamu görevlilerinin maaşlarına net 8 bin 77 lira seyyanen ödeme yapıldığını, ancak memur emeklilerinin aylıklarına herhangi bir ekleme yapılmadığını belirten Erdem, emeklilerin düzenleme dışında bırakılmasına tepki gösterdi.

Erdem, uygulamanın 4688 sayılı Kanun'a ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunarak, "İktidar yasanın arkasından dolanmış, meseleyi bir oldubittiye getirmiş, adeta hile yapmıştır" dedi. Memur emeklilerinin yanı sıra düşük aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların da sorunlarına dikkat çeken Erdem, emekliler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Erdem, "Sorunun çözümü; emekliler arasında ayrımcılığı değil, eşitliği temel alan bir düzenlemeyle emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarına yükseltilmesinden geçer. Bugün 25 bin 100 lirayı bulan seyyanen zam bu kapsamda değerlendirilmeli ve bütün emeklilere verilmelidir" diye konuştu.

Seyyanen ödemenin emeklilere de verilmesi amacıyla yargıya başvurulduğunu hatırlatan Erdem, açılan davaların reddedilmesinin ardından sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşındığını söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin davayı esastan görüşeceğini belirten Erdem, "Bu sürenin çok uzamaması gerekir. Sürenin uzatılması Anayasa Mahkemesi'ni şaibe altında bırakacaktır. Anayasa Mahkemesi iktidarın olası işaretini veya baskısını dikkate almamalıdırAnayasa Mahkemesi'nin söz konusu davayı zaman geçirmeden bir an önce görüşmesini, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe dur demesini 17 milyon emekli adına bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA