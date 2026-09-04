Emeklilerden Enflasyon ve Zam Tepkisi: 'Refah Değil Sefalet Çoğalıyor'

Haber: Muharrem ÇAĞATAY

(MERSİN) - 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, emekli aylıklarının her geçen gün alım gücünü kaybettiğini belirterek, "Refah değil sefalet çoğalıyor, yoksullukta en dibe doğru bir yığılma var. Eğer ki emeklinin oturacak bir evi yoksa aylığı kiraya yetmez. Emeklisini, dul ve yetimini, yaşlısını bu sefalete mecbur eden bir toplum düzeni gayriinsanidir, adil değildir. Emekliler ilk demokratik seçimde bunun hesabını sandıkta sormaya kararlıdır" dedi.

2021 Tüm Emekliler Sendikası, Türkiye Emekliler Derneği, Tüm Emekliler Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi üyeleri, memur ve emekli aylığının zamlarının belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini inandırıcı bulmadıklarını söyledi.

Emeklilerin yoksullukla mücadele ettiğini anlatan Kurt, "Refah değil sefalet çoğalıyor, yoksullukta en dibe doğru bir yığılma var. Eğer emeklinin oturacak bir evi yoksa aylığı kiraya yetmez. Emekli, çarşıya pazara çıkar, ihtiyaçlarının en azıyla, kendisini zar zor hayatta tutmaya yetecek kadarıyla geri döner. Emeklisini, dul ve yetimini, yaşlısını bu sefalete mecbur eden bir toplum düzeni gayri insanidir, adil değildir. Emekliler ilk demokratik seçimde bunun hesabını sandıkta sormaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ YILDIR HUKUKSUZ BİÇİMDE VERİLMEYEN SEYYANEN ZAMLAR HALA ÖDENMEDİ"

Hüseyin Kurt, 2002 yılı aralık ayında asgari ücret 184 TL iken, en düşük emekli aylığı bunun yüzde 40 fazlası olan 257 TL olduğunu hatırlatarak, "İktidar, bilinçli bir tercihle tabloyu tersine çevirdi, emeklilere geçim aylığı yerine, sosyal yardım düzeyinde bir miktarı layık gördü. Refah payını, ekonomik büyümeyi eklemeden yaptığımız düz hesapla bile aylıklarımızın yarısı gasp edilmiş durumda. Memur emeklilerine üç yıldır hukuksuz biçimde verilmeyen seyyanen zamlar hala ödenmedi, memur emeklisi de en yoksullar topluluğuna dahil oldu. Memur emeklileri, çalışanlara verilip yasaya aykırı olarak kendilerine verilmeyen 8 bin 77 liralık zam için AYM'nin bir an önce karar vermesini sabırsızlıkla bekliyorlar" dedi.

Emeklilere birleşme çağrısında bulunan Kurt, "Cumhuriyet'in eşit ve onurlu yurttaşlarıyız. Emekliler olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinde güçlerimizi birleştirmenin, iktidarın yoksullaştırmasına karşı birlikte durabilmenin yol ve yöntemlerini arıyor ve buluyoruz. 17 milyon emeklinin umudu azmi ve iradesiyle bize reva görülen yoksulluğa, evsizliğe, fakirliğe teslim olmayacağımızı ilan ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA