Emekliler Bilecik'ten Haykırdı: "Sandıkta Görüşeceğiz"

Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, emekli aylıklarının yetersizliğine dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Sendikanın Bozüyük Şube Başkanı Sultan Elvan, "Emeklinin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmez. Sandıkta görüşeceğiz" dedi.

Atatürk Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri bir sür attıkları sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Sendikanın Bozüyük Şube Başkanı Elvan, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"AKP yine şaşırtmadı. Sıra emeklilere gelince 'para yok' denildi. 'Gabar'da petrol çıkacak' denildi, olmadı. Şimdi de savaş gerekçe gösteriliyor. Bahane üstüne bahane üretiliyor ama çözüm üretilmiyor. SGK yönetimi geçen yıl emekliler için harcamayı planladığı 451 milyar lirayı harcamadı. 2025 yılı bütçesinde SGK'nın toplam 5,5 trilyon lira harcama yapması planlanırken yıl sonunda gerçekleşen harcama 5 trilyon 54 milyar lira oldu. Yani bütçede öngörülen 451 milyar lira emekliler için kullanılmadı. Bu tablo açıkça emeklinin hakkının gasbedildiğini göstermektedir. Emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahküm edenler bugün hala 'kaynak yok' demeye devam etmektedir."

TÜİK'in verilerine göre ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında ise yüzde 2,96 enflasyon gerçekleşti. Bu iki aylık dönemde emeklilerin gelirleri yaklaşık yüzde 8 oranında eridi. Ancak pazarda, markette ve mutfakta hissedilen gerçek enflasyonun açıklanan rakamların çok üzerinde olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Gerçek ortadadır. Bu ülkede faize milyarlar vardır. Yol, köprü ve şehir hastanelerini işleten şirketlere garanti ödemeleri vardır. Sermayeye verilen teşvikler, vergi afları ve kamu kaynakları vardır. Ancak konu emekliler olduğunda karşımıza sürekli aynı gerekçe çıkarılmaktadır: Bütçe imkanları sınırlı. 23 yılı aşkın süredir ülkeyi yönetenlerin yanlış ekonomik politikalarının faturası emeklilere kesilemez. Bugün ortaya çıkan tablonun sorumluluğunu emeklilere yüklemek açık bir siyasal ve ekonomik iflastır.

"Sandıkta görüşeceğiz"

Bugün milyonlarca emekli için bayram sevinç değil, borç ve geçim sıkıntısı anlamına gelmektedir. Bayram; kredi kartı borçları, ertelenen faturalar ve boş mutfak dolapları demektir. Bayram ikramiyeleri ise artık birkaç günlük mutfak harcamasını bile karşılamayan sembolik ödemelere dönüşmüştür. Bu tablo yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda vicdani ve adaletle ilgili bir sorundur.

Araştırmalara göre emeklilerin büyük bölümü açlık sınırının yarısından daha düşük aylık almaktadır. Ortalama emekli maaşı asgari ücretin yaklaşık 4 bin lira altındadır. Temel gıda, kira ve enerji giderleri hızla artarken emekli maaşları yıllardır sistemli biçimde erimektedir.

Emekliler bu ülkenin yükü değil, yıllarca çalışarak bu ülkenin zenginliğini üreten insanlarıdır. Talep edilen şey yalnızca emeğin ve hakkın karşılığıdır.

Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerimiz nettir: Bayram ikramiyeleri yılda dört kez ve asgari ücret düzeyinde verilmelidir. En düşük emekli aylığı yeni işe başlayan memur maaşına eşitlenmelidir. Emekli maaşlarında yıllardır biriken kayıplar telafi edilmeli, büyümeden emeklilere pay verilmelidir. Ayrıca emeklilerin sendika hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Emekliyi yoksulluğa mahkum eden politikalardan vazgeçilmelidir. Emeklinin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmez. Emekliler haklarını alacak; bu kara düzeni ve kötülüğün iktidarını demokratik mücadeleyle değiştirecektir. Sandıkta görüşeceğiz."

Kaynak: ANKA