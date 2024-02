Emekli Vatandaşlar İktidara Tepki Gösterdi

UĞUR İSTANBULLU

"20 SENEDİR BİR ŞEY YAPMAMIŞLAR ŞİMDİ 'YAPACAĞIZ' DİYORLAR"

Borçkalı Fehmiye Şimşek, "Hayat kötü, bir emekli maaşıyla geçinmek zor. Kirada oturuyorum ve bir tane engelli çocuğum var ve onun maaşı olmaz ise geçinemeyiz. Açıkçası geçim zor ve her şey pahalı, her şeye zam geliyor. Durum çok kritik" dedi.

Ardanuçlu emekli Mehmet Yıldız ise, "Bu durum emekliye günah. Başkaları yiyor içiyor da emeklinin hakkı yok mu? Emeklinin maaşı az tabii, et alabiliyor muyuz yani ete yakın bile gidemiyoruz. Bir döner olmuş 60 lira nasıl yiyeceğiz? Önceleri birkaç arkadaş bir araya geliyorduk kebaplık alıp birlikte yiyorduk ve şimdi onu da yapamıyoruz. Ne yapalım elimizden gelen hiçbir şey gelmiyor. Hala tutturmuşlar yapacağız diyorlar ve insanlar da inanıyor hala da inanıyorlar diye düşünüyorum. 20 senedir bir şey yapmamışlar ve şimdi de diyorlar yapacağız. Allah aşkına 20 senedir neden yapmadın her şey senin elindeydi ve hala da diğerlerine suç atıyor. Muhalefet teröristmiş bilmem neymiş" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLETİN SORUNLARINI ÇÖZEMİYORLAR, BIRAKIP GİTSİNLER"

Kemalpaşalı emekli Ali Muti, "Bu milletten Allah razı olsun çünkü biraz daha oy versinler ki daha fazla aşağı indirsin. Domatesin kilosunu ne kadardır, 60 lira galiba. Bu oy verenleri kurtarıyor galiba ama ne olursa olsun oy vermem bu iktidara. Utansınlar, utansınlar bu milletin sorunlarını çözemiyorlar ve bırakıp gitsinler" dedi.