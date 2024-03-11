Bursa'da Emekli Polisler 3600 Ek Gösterge İçin Buluştu

Bursa'da emekli polisler 3600 ek gösterge için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluştu.

Türkiye'nin birçok şehrinden Bursa'ya gelerek seslerini duyurmak isteyen polis emeklileri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluştu. Basın açıklaması gerçekleştiren emekli polisler eğitim farkı gözetmeksizin tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesini talep etti. Polis Emeklileri adına konuşan Şahin Göçen, "Çalışırken bile aldığı ücretle geçim sıkıntısı yaşayan polisin, emekli olduğunda yarı yarıya düşen maaşı ile geçinebilmesinin imkanı yok" dedi.

"Emekli olan polislerin yarı yarıya düşen maaşla geçinebilme şansı yoktur"

Göçen sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz emekli polisler devletimizin bekası için yıllarca hiçbir karşılık beklemeden gece gündüz hafta sonu bayram seyran demeden çok zor şartlar altında çalıştık. Devletimizin bekası Milletimizin huzuru için her türlü suç ve suçluyla canımız pahasına mücadele ettik. Bu uğurda çok şehit verdik gazi verdik ama hiçbir zaman yılmadık ve yıkılmadık. Çalışırken bile aldığı ücretle geçinemeyen geçim sıkıntısı yaşayan polis, emekli olduğunda yarı yarıya düşen maaşıyla geçinebilmesinin imkanı yoktur. Biz emekli polisler çalışırken aramızda hiçbir ayrım yapılmadan çalıştık. Ancak büyük bir mücadele sonucu almış olduğumuz 3600 ek göstergede büyük bir haksızlık yapılmıştır. Yüksekokul ve fakülte mezunlarının ek göstergeleri 3600 e çıkarılmasına rağmen ortaokul ve lise mezunu emekli polislere 3600 ek gösterge verilmemiştir. Bu çok büyük bir adaletsizliktir. Eğitim farkı gözetilmeksizin bir defaya mahsus astsubaylara verildiği gibi Ortaokul ve Lise mezunu emekli polislere de 3600 ek göstergenin verilmesini talep ediyoruz. Yüksek okul ve fakülte mezunu emekli polislerin ek göstergelerinin 4200'e yükseltilmesini emekli olduğumuzda kesilen emniyet hizmetleri tazminatının ve aile yardımının emeklilikte de verilmesini talep ediyoruz"

"Polis emeklilerinin maaşı asgari ücretin altında kaldı"

Türkiye'de ağır ekonomik şartlara dikkat çeken Göçen "Çalışan ve emekli tüm kesimler bu ağır hayat şartları altında ezilmekte büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bugün büyükşehirlerimizde ortalama bir dairenin kirası 15 bin lira civarındadır. Birçok emeklinin maaşı asgari ücretin altında kalmıştır. 3600 ek göstergeden faydalanamayan ortaokul mezunu 30 yıl hizmeti olan emekli bir polis memurunun maaşı 16 bin 700 lira olup ek ödemeler çıkarıldığında kök maaşı 14 bin liradır. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu düşünüldüğünde emekli polislerin açlık sınırının altında bir hayat sürdürdükleri açıkça görülmektedir. 2023 yılında yapılan son artışlarla çalışan ve emekli memur arasındaki maaş farkı çok açılmıştır. Eskiden 7 ila 8 bin olan fark bugün yaklaşık 25 bin lira civarındadır. Tarihte ilk defa memur ve memur emeklisi ayrıştırılmış memura verilen seyyanen zam memur emeklisine verilmemiştir. Bu çok büyük bir haksızlık ve büyük yanlıştır. Yapılan bu yanlıştan bir an evvel dönülmesini ve memura verilen 12 bin lira seyyanen zammın memur emeklisine de verilmesini hükümetimizden talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA