Haberler

Emekli örgütleri Diyarbakır'da 8 bin 77 liralık seyyanen zamma tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emekli örgütleri Diyarbakır'da 8 bin 77 liralık seyyanen zamma tepki gösterdi
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da emekli örgütleri, çalışan memurlara 2023'te verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasına tepki gösterdi. Emekliler, AYM'ye yapılan bireysel başvurunun bir an önce karara bağlanmasını istedi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da emekli örgütleri, çalışan memurlara 2023 yılında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasına tepki gösterdi. Emekliler, "Seyyanen zammın sadece çalışan memura yapılıp memur emeklisine yapılmaması nedeniyle emekli ile çalışan memur maaşları arasındaki makas açılmış ve bu durum memur emeklisinin yoksullaşmasına neden olmuştur" açıklamasını yaptı.

Emekli örgütleri, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya YENİ Parti, CHP ve DEM Parti Diyarbakır il örgütleri de destek verdi. Ortak açıklamayı Emekliler Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Metin Egeren okudu.

"SEYYANEN ZAM HAKKIMIZDIR"

Açıklamada, 15 Temmuz 2023'te çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılmadığı belirtilerek, bu uygulamanın çalışanlarla emekliler arasındaki gelir farkını büyüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Seyyanen zammın sadece çalışan memura yapılıp memur emeklisine yapılmaması nedeniyle emekli ile çalışan memur maaşları arasındaki makas açılmış ve bu durum memur emeklisinin yoksullaşmasına neden olmuştur" denildi.

"BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı 2026/7162 sayılı bireysel başvuruya da değinilen açıklamada, başvurunun bir an önce karara bağlanması istendi.

Açıklamada, "Milyonlarca emekliyi temsilen burada bulunan emekli örgütleri olarak, memur emeklisini mağdur eden seyyanen zam verilmemesinin neden olduğu haksızlığın bir an önce sona ermesi için karar verilmesini talep etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

"HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

Emekliler ayrıca hak kayıplarının telafi edilmesini, milli gelirden eşit ve adil pay verilmesini, yılda dört maaş tutarında ikramiye ödenmesini, sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının güvence altına alınmasını talep etti.

Ortak açıklamada, "Ayrı ayrı değil, birlikte. Parçalı değil, birleşik. Bireysel değil, örgütlü mücadele" çağrısı yapılarak, "Hakkımız olanı istiyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlahiyatçı yazar Demircan'dan Diyanet'e çağrı: Cuma namazı farzla bitmeli

İlahiyatçı yazar Demircan'dan Diyanet'e "Cuma namazı" çağrısı
İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak

İran barış için adımı attı: ABD'ye 7 günlük şartlı teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İsrail ile bir savaş olur mu?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan "İsrail ile bir savaş olur mu?" sorusuna net yanıt

Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...

Dursun Özbek'e bu görüntü soruldu! Cevabı çok net oldu
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı

TOKİ arsasıyla vurgun yaptılar! Dudak uçuklatan miktar
Eski MASAK başkanları casusluk soruşturmasında ifade verecek! EMİS'te Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulama tespiti

Erdoğan ve bakanlar sistemde sorgulanmış! Log kaydı bile yok
Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş

Acil servis hekimini isyan ettiren olay! Kayıtlara bakınca şoke oldu