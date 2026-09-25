Emekli örgütleri Diyarbakır'da 8 bin 77 liralık seyyanen zamma tepki gösterdi

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Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da emekli örgütleri, çalışan memurlara 2023 yılında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasına tepki gösterdi. Emekliler, "Seyyanen zammın sadece çalışan memura yapılıp memur emeklisine yapılmaması nedeniyle emekli ile çalışan memur maaşları arasındaki makas açılmış ve bu durum memur emeklisinin yoksullaşmasına neden olmuştur" açıklamasını yaptı.

Emekli örgütleri, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya YENİ Parti, CHP ve DEM Parti Diyarbakır il örgütleri de destek verdi. Ortak açıklamayı Emekliler Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Metin Egeren okudu.

"SEYYANEN ZAM HAKKIMIZDIR"

Açıklamada, 15 Temmuz 2023'te çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılmadığı belirtilerek, bu uygulamanın çalışanlarla emekliler arasındaki gelir farkını büyüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Seyyanen zammın sadece çalışan memura yapılıp memur emeklisine yapılmaması nedeniyle emekli ile çalışan memur maaşları arasındaki makas açılmış ve bu durum memur emeklisinin yoksullaşmasına neden olmuştur" denildi.

"BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı 2026/7162 sayılı bireysel başvuruya da değinilen açıklamada, başvurunun bir an önce karara bağlanması istendi.

Açıklamada, "Milyonlarca emekliyi temsilen burada bulunan emekli örgütleri olarak, memur emeklisini mağdur eden seyyanen zam verilmemesinin neden olduğu haksızlığın bir an önce sona ermesi için karar verilmesini talep etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

"HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

Emekliler ayrıca hak kayıplarının telafi edilmesini, milli gelirden eşit ve adil pay verilmesini, yılda dört maaş tutarında ikramiye ödenmesini, sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının güvence altına alınmasını talep etti.

Ortak açıklamada, "Ayrı ayrı değil, birlikte. Parçalı değil, birleşik. Bireysel değil, örgütlü mücadele" çağrısı yapılarak, "Hakkımız olanı istiyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA