Emekli İmam Muhtar Adayı Seçimleri Kazandı

Nazilli'nin 230 seçmeni bulunan kırsal Toygar Mahallesi'nde 31 yıl imamlık görevini yürüten 54 yaşındaki Mehmet Öztürk, emekli olmasının ardından yerel seçimlere muhtar adayı olarak girdi. Dedesinin izinden gittiğini söyleyen imam Öztürk, mevcut muhtara karşı seçimleri kazanarak şimdi de muhtar oldu.

Nazilli'de 230 seçmeni bulunan Toygar Mahallesi 31 Mart seçimlerinde gündem oldu. 31 yıl bir ay mahallede imamlık görevini yürüten 54 yaşındaki Mehmet Öztürk, emekli olmasının ardından yerel seçimlere muhtar adayı olarak girdi. Nazilli'ye 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Toygar Mahallesi Muhtarlığı için aday olan emekli imam Mehmet Öztürk, 212 oyun geçerli sayıldığı sandıktan 127 oy çıkartarak rakibi mevcut muhtar Mehmet Mutlu Özdemir'e karşı galip çıktı. Rakibi ise 68 oyda kaldı.

"Dedemin izinden gidiyorum"

31 yıl 1 ay imam olarak görev yaptığı mahallesinin her karışını ve her bireyini iyi bildiğini ifade eden muhtar Mehmet Öztürk, "Emekli olmamın hemen ardından seçimlere girdim ve muhtarlığı kazandım. Muhtar oldum ancak halen mahallemize bir imam atanmadı. Ben de bu süreçte son 7 aydır imamlık görevimi sürdürüyorum. Muhtar seçilince de hem muhtar hem imam hem de mahallenin bakkalı olarak görevime devam ediyorum. Rahmetli dedem 1930-1940 arasında Afyon'da muhtarlık yaptı. Babam da Hacı Osman Kuyusu Camisi'nde 30 yıl imamlık yaptı. Oğlum da şu an imam olarak görev yapıyor. Annemin babası da 30 yıl bakkallık yaptı. Ben de 22 yaşında göreve başladığım mahallemde hem imamlık hem de bakkallık yaptım. Yani ailecek hem imamlık hem de bakkallık yapmaktayız" dedi.

"Mahallemin ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum"

Mahallesinin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini sözlerine ekleyen Öztürk, "Mahallemde görev süremde vatandaşımızdan hiçbir şekilde para almadım. Tamamen gönül bağı ile mahalleme hizmet ettim. İmamlık görevim sırasında uzun yıllar Nazilli'den gelip gittim. Benden sonra imam olarak gelecek olan arkadaşımızın lojman sorunu yaşamasını istemiyorum. Öncelikli yapılacakların başında imam lojmanı, cemiyet alanı, içme suyu ve taş döşeme sorunlarını çözmek istiyorum. Telefon şebekeleri çekmediği için internet ulaşımında sabit internet ile soruna çözüm olmaya çalıştım. Ufak tefek işleri de zamanla yapacağız" şeklinde konuştu.

"Öncelikle gönül bağı kurulmalı"

Muhtar ve imamların öncelikli olarak vatandaşın kalbine girmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Öztürk, "İmamlık ve muhtarlık gönül işidir. Vatandaşınla beraber çalışacaksın ki sorunları hep birlikte çözebilelim. Bu hizmete talip olanlar öncelikle gönül bağı kurmalı, yani mahallesinde aileden biri gibi olmalıdır" dedi. - AYDIN