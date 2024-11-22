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Emekli Askerlerden Teğmenlere Destek Açıklaması

Emekli Askerlerden Teğmenlere Destek Açıklaması
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Edirne'de emekli askerler ve vatandaşlar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek kılıç çatan 5 teğmenin ihraç istemini protesto etti. Emekli Tümgeneral Ali İhsan Gürcihan, teğmenlerin coşkusunun içten ve samimi olduğunu ifade etti.

(EDİRNE) - Kara Harp Okulu'nda resmi mezuniyet töreni sonrası "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıç çattıkları için ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 5 teğmen için Edirne'de açıklama yapan emekli askerler ve vatandaşlar, "Teğmenlerin bu coşkusunu aynı sıralardan geçmiş ve aynı heyecanı yaşamış kişiler olarak bizim daha iyi anladığımızı ve bu coşkunun içten ve samimi olduğunu ifade etmek istiyoruz" dedi.

Atatürk Anıtı önünde yapılan açıklamayı emekli Tümgeneral Ali İhsan Gürcihan okudu. Açıklamaya, Edirne Baro Başkanı Av. Gökhan Karakoç, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi üyeleri ve emekli subaylar katıldı. Gürcihan, basın açıklamasını kılıcı ve teğmen rütbesi ile okudu.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz"

Gürcihan, şunları kaydetti:

"Ben de 56 yıl önce teğmen rütbesini takmış ve bu kılıcı milletim adına kuşanmış biriyim. Bu yıl Kara Harp Okulu'nu bitiren teğmenlerin mezuniyet heyecan ve coşkusu ile yaptığı kılıç çatma ve yemine karşı gösterilen tepki ve suçlamanın yarattığı haksız ve yıpratıcı ortam dikkat çekmektedir.  Teğmenlerin bu coşkusunu aynı sıralardan geçmiş ve aynı heyecanı yaşamış kişiler olarak bizim daha iyi anladığımızı ve bu coşkunun içten ve samimi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Yıllardır devam eden bir geleneğin bir anda siyasi bir tartışma içerisine çekilmesine anlam veremediğimizi de belirtmek istiyoruz. Açıklamamızın Atatürk ve cumhuriyet değerlerine olan inancımız ötesinde hiçbir siyasi yönü, tarafı ve de muhattabı da yoktur. Coşku dolu bu ifadeler, sadece askerler için değil, bu ülkenin tüm evlatlarının sahip çıktığı ve çıkacağı genetik kodlarımızın silinmeyecek değerleridir. Teğmenler ve onların omuzlarındaki bu tek yıldız, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değil, Türk milletinin de onuru ve bayrağında dalgalandırdığı gerçek itibarıdır. Karar vericilerin artık bu olumsuz, moral bozan, siyaset batağına sürüklenen yaklaşımı bırakmasını, Türk askeri ve Türk ulusunun gerçek itibarına sahip çıkmalarını bekliyoruz ve eski bir asker olarak çok doğal bir şekilde bir daha haykırıyoruz; 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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