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Elazığ İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı yetim çocuklara iftar programı düzenledi

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Elazığ İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi ve Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Kadın Kolları tarafından yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

TDV Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen programa Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlık personeli, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Kadın Kolları görevlileri ve gönüllüleri ve "Unutursan Yetim Kalır" Projesi çerçevesinde yıl boyunca destek sağlanan yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan İl Müftüsü İrfan Üstündağ, müftülüğün yetim projeleri hakkında bilgiler verirken, şu anda 116 yetime burs verildiğini ifade etti.

Program çocuklara hediye takdimiyle sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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