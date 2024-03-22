Elazığ İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Türk Kızılayına Kan Bağışı İle Ödüllendirildi

Elazığ İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Türk Kızılayına 23 ünite kan bağışı dolayısıyla bronz madalya ve berat ile ödüllendirildi.

Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağış kampanyalarına 23 kez kan bağışı yapan Elazığ İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert'e bronz madalya ve beratını Kızılay kan bağışı uzmanı İlker Aslan takdim etti. Cömert, herkesi Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ettiğini söyledi. - ELAZIĞ