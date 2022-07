Elazığ haberleri... Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Cebrail Top: Art Niyetli Esnafımız Var. 3 Tane Makine Alıyor, 'Üreticiyim' Adı Altında Fabrikadan...

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Cebrail Top, "Devletimiz imalat sektöründe üreticilere uygun fiyata şeker veriyor. Ancak bu konuda art niyetli esnafımız da var. Bir yer kiralıyorlar. 3 tane makine alıyorlar. 'Ben üreticiyim' adı altında gidip şeker fabrikasından şeker alıyorlar. Haliyle biz de şekere ulaşımda sıkıntı çekiyoruz, vatandaş da şekere ulaşmakta sıkıntı çekiyor" dedi.

Elazığlı esnaf, zam sonrası şekere ulaşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Oda Başkanı Cebrail Top şeker sorunu ile ilgili şunları söyledi:

"Bundan birkaç ay önce unda, şimdide de şekerde ciddi sıkıntılar var. Devletimizin ürettiği, bizim de ilimizde şeker fabrikası olmasına rağmen burada hem vatandaşlarımız hem de esnaflarımız şeker satışında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Şimdi devletimiz tabi ki imalat sektöründe üreticilere uygun fiyata şeker veriyor ancak bu konuda art niyetli esnaflarımız da var. Bu üreticiler şekeri üretmeden, tutuyor şehir dışındaki karaborsaya düşerek devletten aldığı; örnek veriyorum 850 TL civarındaki bir torba şekeri götürüyor, 1500 TL civarında satışa sunuyor. Bir pastane olsun üreticilik yapan yerlerde buna bağlı şekerle imalat eden esnafların devlet tarafından denetlenmesi lazım. Çünkü onlara bir hak tanındı dediler ki üreticiler sizler de gelin ayda işte 20 torba, 50 torba, 100 torba her neyse kapasite raporlarına göre gidip fabrikalardan şeker alın. Ancak bu şekeri imalat sektöründe kullanmıyorlar. Şimdi de bir kapasite raporu çıkartarak işte formaliteye uygun bir şekilde evrakları hazırlayarak tutuyorlar. Tam anlamına uygun olarak piyasaya sürüp karaborsacılık yapıyorlar. Şu an şekerin fiyatı yükselmiş durumda daha önceden 5 kilo şekeri 25 liraya satarlardı. Şeker şimdi 100-150 lira arası satılıyor. Yazık değil mi vatandaşımıza, insanlarımıza.

"REÇEL ZAMANI GELMİŞ, KİMSE EVİNDE REÇEL YAPAMADI"

Bugün insanlarımız yöremizde çok önem verirdi, reçel zamanı gelmiş olmasına rağmen kimse evinde reçel yapamadı. Neden çünkü maliyetleri arttırdılar. Bu anlamda devletimizin bu konuda ciddi manada kapasite raporu alan üreticileri denetlesin, sattıklarına girişlerine çıkışlarına baksınlar. Bundan bir öncekini denetlesinler ne kadar şeker tüketimi vardı. Ne oldu da bugün üreticiler üretmiyor. Yani ne yapıyor şekeri? Oradan alıp fahiş fiyata satıyorlar. Bu konuda da devletimizin gidip denetlemesi lazım veya bu yanlıştan bu yapılan şeker alımıyla ilgili vazgeçilmesi lazım. Tamamen odamıza kayıtlı esnaflarımız perakende sektöründe satılmasını talep ediyor.

"BU SİSTEMDEN TAMAMEN DÖNÜLMESİ LAZIM, BURADA RANT SAĞLAYANLAR VAR"

Gerçekten de hem vatandaş mağdur, hem alan mağdur, satışı yapan mağdur. Sadece üreticiler art niyet düşünerek şekeri üretmeden, lokum üretmeden, reçel üretmeden, tatlısını yapmadan gidip şeker satıyor onu da fahiş fiyata satıyor. Ciddi manada fark var. Uçuk fiyatlara satıyorlar, halkın ucuz şeker almasını engelliyorlar. Devletin denetim yapılması lazım büyük cezalar yazılması lazım. Şimdi tavuk çiftliğine verilmesine ona buna verilmesine değil, bu sistemden tamamen dönülmesi lazım. İşte uyanık insanlar bakıyorlar burada bir rant sağlıyorlar; bu tavukçu da olabilir kahveci de olabilir berber de olabilir. İşte bir yer kiralıyorlar 3 tane makine alıyorlar 'ben üreticiyim' adı altında gidip şeker fabrikasından şeker alıyorlar. Haliyle biz de şekere ulaşımda sıkıntı çekiyoruz, vatandaş da şekere ulaşmakta sıkıntı çekiyor.

"BU SİSTEMİN KALDIRILMASI LAZIM"

Bu sistemi kaldırmaları lazım, yanlış bir sistem. Bilgimiz dahilinde bir istişare edilmemiş, hiç alt yapısı çalışılmamış üretici adı altında şeker gitsin, örnek vereyim 550 TL'ye ayda 50 torba vereyim diyor, sana kapasite çıkartıyor, formalite gıda mühendisleri tarafından düzenlenmiş tamamen her şey sahte. Bunlar şimdiye kadar yoktu niye durdular da 1 ay 2 ay içerisinde bu kadar kapasite raporu almaya müracaat eden oldu. Burada hem devletimiz zarar görüyor hem de esnaflarımız zarar görüyor. Onlarda üretim yapamıyorlar şekere ulaşamıyorlar vatandaşta girip fahiş fiyata şeker alıyor.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Oda Başkanı Ferhat Evsen de şeker mağduriyetinin devam ettiğini tavuk çiftliği işletip, tavuk besleyenlerin bile kapasite raporu adı altında şeker alabilmesinin esnafa haksızlık olduğunu söyledi. Evsen, şunları söyledi:

"Esnaflarımızın bu süreçte halen daha şeker konusundaki mağduriyeti devam ediyor. Bugün ilimizde tavuk çiftliği işletip tavuk besleyenler bile gidip şeker kapasite raporu adı altında şeker almak için müracaat edebiliyorsa artık bu kahvecilerin sesini herkes duysun, yazık bu insanlara. Günümüzde ilimizde en çok şeker tüketen sektör kahveci sektörüdür. Buradan şeker fabrikası genel müdürlüğüne sesleniyoruz; yazık bu insanların vebali sende lütfen bu işe bir çözüm bul! Bir yazılı beyanına bakıyor, inşallah gerekeni yaparsın. Tavuk çiftliğine kapasite raporuyla şeker varsa, kahveci esnafı da bu şekeri hak ediyor."

"ŞEKER FABRİKADAN 250 LİRAYA ÇIKARKEN, NEDEN 550-600 TL YE ALIYORUZ?"

Elazığ'da bir tatlı firmasının işletmecisi olan Umut Altunbay da şeker sıkıntısının çözülmediğini ve şekere ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Altunbay, "Büyük tatlı üreticileri 2 büyük ham madde ile gündeme gelmeye devam ediyor. Biri fıstık, biri şeker. Aylardır dil dökmemize rağmen devlet büyüklerimizden yeterince bir açıklama gelmedi. Elazığ şeker fabrikasından 250 liraya torbası çıkan şeker, neden aracılar yüzünden 550-600 TL'ye satılıyor? Cidden esnaf bundan şikayetçi. Biz vatandaşlarımızın glikozlu tatlı tüketmesine karşı gelen bir esnafız. Onun için şeker ve fıstığa gelen zamların yanı sıra, önceden kilolarca sattığımız tatlılar, artık vatandaşlarımızın hanelerine adet olarak girmeye başladı.

"AYLARCA DİL DÖKTÜK. BU FİYATLARA DUR DEYİN"

Biz esnaflar olarak cidden şekeri artık boykot ediyoruz boykot etmek istiyoruz. Çünkü 250 liraya çıkan devlet büyükleri tarafından açıklama yapılmasına rağmen, o kadar esnafın dil dökmesine rağmen hala bir ses gelmiyorsa esnaf cidden tedirgin.

Bildiğiniz gibi bir tatlıcının ana ham maddeleri neler olabilir ki? Biri fıstık diğeri şeker, biri fıstık. Fıstık 550 TL civarında seyrederken, şeker de gün geçmeden artan fiyatlara rağmen esnaf ne yapabilir? Biz isteriz ki her vatandaşımızın gönlü ve damak lezzeti tatlansın. Biz inanıyoruz ve devlet büyüklerimize sesleniyoruz ki bu fiyatlara aylarca dil dökmemize rağmen artık dur deyin. Çünkü her vatandaş her vatandaşın ağzı artık tatlıyla tatlandırılsın.

"TOPTANCILARDA ŞEKER BULAMIYORUZ, 3 HARFLİ MARKETLER DE KISITLI SAYIDA VERİYORLAR"

Kahvehane işletmecisi Taner Karakaya da artan çay, şeker tüp fiyatlarının yanı sıra bir esnaf olarak Bağ-Kur primlerini ödemekte de zorlandığını söyledi. Karakaya, şunları söyledi:

"Bundan 4-5 ay önce 6.25'e aldığımız şeker şimdi 40 liraya olmuş. Çay geçen yüzde 50 artış oldu aynı şekilde. 110 liralık tüp şimdi 340- 350 liraya bulamıyoruz. Çay fiyatı o kadar artmadığı halde evimizi zor geçindirir duruma geldik. Gerçekten çok zor durumdayız toptancılarda şeker bulmamız çok zorlaştı. Marketlerde kısıtlı olarak veriyorlar, 2 tane 3 tane daha fazla vermiyorlar. O üç harfli marketler. Genelde gerçekten çok zor durumdayız. Şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bağ-Kur primlerimizde müthiş artışlar oldu. 1200- 1.300 liraya yatırdığımız Bağ-Kur'lar 1700-1800 oldu. Onda bile çok büyük ödemelerde sıkıntılar çekmeye başladık ne yapacağımızı bilmiyoruz."