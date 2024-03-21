Elazığ'da öldürülen fizyoterapi teknikeri Burcu Demir anıldı

Elazığ'da 40 gün önce eşi tarafında görev yaptığı hastanenin önünde öldürülen fizyoterapi teknikeri Burcu Demir, arkadaşları tarafından öldürüldüğü yerde anıldı.

Elazığ'da 8 Şubat 2024'te Medikal Hospıtal arkasında Onkoloji Merkezi girişinde meydana gelmişti. Hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), eşi Uzman Çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başlamış, ardından ikili arasında tartışma çıkmıştı. M.C., bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile Demir'e ateş edip öldürmüştü. Fizyoterapi teknikeri Burcu Demir ölümünün 40. gününde mezarı başında ailesi tarafından anıldı. Arkadaşları tarafından da öldürüldüğü hastanenin önüne Burcu Demir'in anısına karanfiller bırakıldı. - ELAZIĞ