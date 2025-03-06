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Elazığ Borsa Başkanı'ndan Bankalara KOBİ Kredisi Çağrısı

Elazığ Borsa Başkanı'ndan Bankalara KOBİ Kredisi Çağrısı
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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin KOBİ'lere yansıtılması gerektiğini vurgulayarak, bankalara ticari kredi faizlerini düşürmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, faiz indiriminin KOBİ'lere yansıtılması gerektiğini belirterek, bankalara çağrıda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirim kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Merkez Bankasının politika faizini 2,5 puan daha düşürerek yüzde 42,5'e çektiğini söyledi. Başkan Dumandağ, "Son üç ayda toplamda faizlerde 7,5 puanlık bir indirim gerçekleşmiş oldu. Bankalar bu indirimleri mevduat faizlerine hızla yansıttı ancak ticari kredi faizlerinde aynı oranda bir düşüş yaşanmadı. Bu indirimlerin öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtılması gerekiyor. Bu kararı hızla alarak üretime, yatırıma ve istihdama destek olmaları konusunda bankalara çağrıda bulunuyoruz. Öte yandan ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırarak arzı kısıtlıyor ve bu durum enflasyonist baskı oluşturuyor. Özellikle KOBİ kredileri başta olmak üzere ticari kredilere yönelik büyüme kısıtları da gözden geçirilmelidir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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